За утечку личных данных будут сажать и штрафовать на сотни миллионов рублей





Госдума приняла законопроекты, значительно ужесточающие ответственность за незаконное использование или утечку персональных данных граждан РФ. Они вносят изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Поправки прошли три чтения в Госдуме, были одобрены Советом Федерации и направлены на подпись президенту РФ. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Законопроекты вводят понятие «идентификатор» — это «уникальное обозначение сведений о физическом лице, содержащееся в информационной системе персональных данных оператора и относящееся к такому лицу».Новые положения законов вступят в силу с 1 марта 2025 года. Начиная с этой даты за нарушения в работе с персональными данными будут предусмотрены следующие наказания:Действия или бездействие оператора, повлекшие утечку персональных данных. Штрафы варьируются в зависимости от объёма утекшей информации:· Сведения менее чем о 10 тысячах граждан или менее чем 100 тысяч идентификаторов: для должностных лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, для юрлиц и ИП от 3 млн до 5 млн рублей.· Сведения о 10-100 тысячах граждан или от 100 тысяч до 1 млн идентификаторов: для должностных лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц и ИП от 5 млн до 10 млн рублей.· Сведения более чем о 100 тысячах граждан или более 1 млн идентификаторов: для должностных лиц от 400 тысяч до 600 тысяч рублей, для юрлиц и ИП от 10 млн до 15 млн рублей.· При повторных нарушениях оборотный штраф — от 1 до 3% от выручки организации за предшествующий год, а если в этот период выручки не было, то за текущий год до момента выявления правонарушения. Для кредитных организаций (например, банков) штраф составляет от 1 до 3% от собственных средств (капитала) организации. Штраф не может быть менее 20 млн и более 500 млн рублей.· Незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные: штраф до 300 тысяч рублей или доход за год, либо принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.· Незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные специальных категорий граждан (в т. ч. несовершеннолетних): штраф до 700 тысяч рублей или в размере дохода за период до двух лет с дисквалификацией до двух лет или без такового, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.· Создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для незаконного хранения, распространения персональных данных: штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.При отягчающих обстоятельствах — штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы сроком до 6 лет. При трансграничном перемещении персональных данных или в случае наступления тяжких последствий — лишение свободы сроком до 10 лет.Предусмотрены смягчающие обстоятельства: если оператор персональных данных инвестировал в информационную безопасность не менее 0,1% оборота или выручки в течение трёх лет, не привлекался ранее к административной ответственности за незаконное использование или утечку персональных данных, документально подтвердил соблюдение требований о защите персональных данных. Отсутствие смягчающих обстоятельств считается обстоятельством, отягчающим вину.