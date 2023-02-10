За взлом «Госуслуг» можно получить… нет, не срок, а деньги

Александр



Минцифры России объявило о запуске багбаунти-программы по поиску уязвимостей в инфраструктуре «Госуслуг», Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и других ресурсах электронного правительства. Проект запущен при поддержке «Ростелекома» и проводится на платформах, созданных компаниями BI.Zone и Positive Technologies, которые специализируются на информационной безопасности.

На первом этапе ИБ-специалистам и обычным пользователям предложено искать баги и уязвимости в «Госуслугах» и ЕСИА. Обычно за взлом подобных систем можно получить судимость и крупный штраф, но участникам программы, наоборот, предложено вознаграждение — до 1 миллиона рублей в зависимости от серьёзности и потенциальной опасности найденной проблемы.

В дальнейшем список ресурсов, в которых будет предложено искать «дыры», увеличится, а условия вознаграждения будут обновлены. На площадке BI.Zone можно самостоятельно зарегистрироваться с 18 лет, а лицам от 14 до 18 лет разрешена регистрация только с письменного разрешения родителей или опекунов.

«Идея багбаунти и сама инициатива ведомства нацелены на то, чтобы популяризировать кибербезопасность, а также привлечь к этому механизму поиска уязвимостей внимание госсектора и частных компаний. Для багхантеров программа Минцифры — это возможность проявить себя в первом государственном проекте багбаунти, который касается целой страны, а не отдельной компании», — прокомментировал Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, директор по стратегии BI.ZONE.

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Комментарии

Lord
+542
Lord
С другой стороны, службам надо знать всех, кто может это делать.
час назад в 17:40
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