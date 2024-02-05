Такими жадными и изобретательными мошенники ещё не были. Они загребают деньги чужими руками





Baza рассказала о крайне необычном случае мошенничества. Злоумышленники развели пенсионера на деньги, но этого показалось им мало и они обманным путём отправили его в командировку, чтобы он забрал сбережения у другого пенсионера.



В августе прошлого года 78-летнему москвичу Владимиру Анатольевичу позволил человек, представившийся ведущим специалистом Центробанка. Он спросил у дедули, есть ли у того накопления, и убедил его в том, что эти деньги нужно передать курьеру, который направит их на хранение в Центробанке, где они якобы будут надёжно защищены. Через три недели к пенсионеру приехал курьер и привёз письмо, в котором говорилось, что некие злоумышленники вот-вот украдут его деньги, и их необходимо перевести на счёт в ЦБ РФ.



Владимир Анатольевич пошёл с этим письмо в «Сбербанк», но там заподозрили неладное и отказались выдать средства с его счёта. Сотрудники «Совкомбанк», где у него тоже был счёт, оказались более сговорчивыми и позволили снять 330 тысяч рублей, которые он тут же отправил по реквизитам из письма. После этого он снял ещё 125 тысяч с кредитной карты и перевёл их туда же, но этого ему показалось мало, он пошёл в банк, взял кредит на 250 тысяч и отдал всё мошенникам.



В ноябре злоумышленники вспомнили о доверчивом пенсионере, позвонили ему и рассказали, что в городе Великие Луки Псковской области проживает некая пенсионерка, которая столкнулась с той же проблемой, и ей нужно помочь. Владимир Анатольевич добродушно согласился съездить к ней, забрать её сбережения и перевести их на защищённый счёт. Он ездил к несчастной трижды: сначала взял 600 тысяч, затем 300 и напоследок ещё 200. Бабуля оказалась догадливее дедули, она почти сразу осознала, что её обманули, и пошла в полицию. Через несколько дней к Владимиру Анатольевичу нагрянули полицейские, и только тогда он понял, что стал не только жертвой, но и участником мошеннической схемы.





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