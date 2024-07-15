«Известия»: заказывать готовую еду опасно для здоровья

«Известия» опубликовали результаты исследования продукции в сервисах доставки готовой еды. Выяснилось, что 62,5% продуктов не соответствуют нормам безопасности и потенциально могут причинить вред здоровью.
Были проведены лабораторные исследования еды от таких брендов, как Grow Food, Level Kitchen, «Яндекс Лавка», «Самокат», «ВкусВилл», «Перекрёсток», TanukiFamily и «Шоколадница». Тестирования проводились специалистами ФГБУ «НЦБРП» (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры») при участии «Роскачества», «Общественной потребительской инициативы» и «Национального союза защиты прав потребителей».
Курьеры доставили журналистам по две пробы из каждого сервиса, в общей сложности 16 наборов продуктов питания (различные салаты и горячие блюда — котлеты, шницели и пр.) В 10 образцах из 16 зафиксировано превышение двух показателей — содержание бактерий группы кишечной палочки (колиформы) и КМАФАнМ (общее микробное число). Без нарушений оказались только образцы из «Самоката» и «Перекрёстка», а в еде из остальных сервисов обнаружено превышение допустимой нормы количества микробов.
В июне текущего года в 11 регионах России более 400 человек заразились ботулизмом от еды из доставки «Кухня на районе», двое из них скончались из-за осложнений. Причиной отравления стала консервированная фасоль бренда «Савон-К», которая производилась с нарушениями санитарных норм. Гендиректор и руководитель отдела качества «Кухни на районе», а также глава «Савон-К» стали фигурантами уголовного дела, они задержаны и отправлены под арест. Сам сервис «Кухня на районе» был временно закрыт, и неизвестно, продолжит ли он работать.
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