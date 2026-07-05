Захотели отписаться от спама — так можно лишиться всех денег

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин сообщил о мошеннической схеме, связанной с поддельными рекламными письмами. Злоумышленники рассылают на электронную почту письма, которые выглядят как рекламная рассылка, а внизу размещают стандартное уведомление с предложением «отписаться» или «подать жалобу на спам». Однако под такой кнопкой скрыта ссылка, которая ведёт на фишинговый сайт.Пользователь переходит на сайт и видит форму с названием «отказ от рассылки», «жалоба на спам», «подтверждение отписки» или «удаление адреса из базы». Вместо подтверждения отказа от рассылки жертву просят указать фамилию, имя, номер телефона, адрес электронной почты и другие личные данные. Таким образом мошенники получают не только подтверждение того, что почтовый ящик активен, но и ценный набор сведений о человеке. В дальнейшем эта информация используется для фишинговых рассылок, телефонных звонков и персонализированных атак на конкретных пользователей. Особую опасность схема представляет для корпоративной почты: при массовой рассылке мошенники могут собрать рабочие адреса, должности, телефоны и другую служебную информацию, пригодную для атак на организации.Ловушка работает эффективно, поскольку человек действует не из страха, а из раздражения — он хочет быстро избавиться от ненужных писем и не проверяет адрес сайта. Настоящая отписка от рассылки не должна требовать паспортные данные, номер телефона или какую-либо другую чувствительную информацию, в большинстве случаев достаточно адреса электронной почты. Если письмо вызывает сомнения, не следует переходить по ссылке, а нужно удалить сообщение, пометить его как спам или проверить отправителя через официальный сайт компании, от имени которой якобы пришло письмо.