Захотели сэкономить на штрафах за автомобиль — лишились всех денег



Фото freepik



В России В России участились случаи мошенничества с вредоносными приложениями, которые распространяются под видом сервисов для обнаружения дорожных камер. Злоумышленники предлагают якобы бесплатные антирадары через анонимные каналы и пиратские сайты, а после установки приложение с банковских счетов происходят несанкционированные списания.

DPS_RADAR (1).apk

GDEDPS.apk

Антирадар.apk

Антирадар_камеры.apk

PDS-Radar.apk

Среди распространяемых вредоносных файлов:Схема обмана отработана до мелочей: пользователь видит рекламу «полезного приложения», скачивает APK-файл источника и устанавливает его. После установки вредоносный модуль получает доступ к данным банковских приложений и SMS-сообщениям на устройстве, что позволяет злоумышленникам осуществлять операции с деньгами жертвы.Эксперты рекомендуют пользователям устанавливать приложения только из официальных магазинов и избегать загрузки программ из непроверенных источников. Особую осторожность следует проявлять при получении предложений сомнительных услуг.