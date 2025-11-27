Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Захотели сэкономить на штрафах за автомобиль — лишились всех денег

Александр

Фото freepik

В России участились случаи мошенничества с вредоносными приложениями, которые распространяются под видом сервисов для обнаружения дорожных камер. Злоумышленники предлагают якобы бесплатные антирадары через анонимные каналы и пиратские сайты, а после установки приложение с банковских счетов происходят несанкционированные списания.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Среди распространяемых вредоносных файлов:

  • DPS_RADAR (1).apk
  • GDEDPS.apk
  • Антирадар.apk
  • Антирадар_камеры.apk
  • PDS-Radar.apk

Схема обмана отработана до мелочей: пользователь видит рекламу «полезного приложения», скачивает APK-файл источника и устанавливает его. После установки вредоносный модуль получает доступ к данным банковских приложений и SMS-сообщениям на устройстве, что позволяет злоумышленникам осуществлять операции с деньгами жертвы.



Эксперты рекомендуют пользователям устанавливать приложения только из официальных магазинов и избегать загрузки программ из непроверенных источников. Особую осторожность следует проявлять при получении предложений сомнительных услуг.

-1
Cсылки по теме:
Представлена Lada Niva Sport — со ржавым кузовом и течью масла прямо с завода
Продажи Lada Largus в России приостановлены
«АвтоВАЗ» вернул 2021 год покупателям Lada Vesta. Это просто праздник какой-то!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+115
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
И как принято у андроидофилов: владельцы андроидов должны страдать! )) Это же «apk» файлы, дети да пенсионеры только их качают без разбора зачем и для чего…
17 минут назад
#