Захотели сэкономить на штрафах за автомобиль — лишились всех денег

Фото freepik
В России участились случаи мошенничества с вредоносными приложениями, которые распространяются под видом сервисов для обнаружения дорожных камер. Злоумышленники предлагают якобы бесплатные антирадары через анонимные каналы и пиратские сайты, а после установки приложение с банковских счетов происходят несанкционированные списания.
- DPS_RADAR (1).apk
- GDEDPS.apk
- Антирадар.apk
- Антирадар_камеры.apk
- PDS-Radar.apk
Схема обмана отработана до мелочей: пользователь видит рекламу «полезного приложения», скачивает APK-файл источника и устанавливает его. После установки вредоносный модуль получает доступ к данным банковских приложений и SMS-сообщениям на устройстве, что позволяет злоумышленникам осуществлять операции с деньгами жертвы.
Эксперты рекомендуют пользователям устанавливать приложения только из официальных магазинов и избегать загрузки программ из непроверенных источников. Особую осторожность следует проявлять при получении предложений сомнительных услуг.