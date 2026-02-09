Запрет звонков из-за рубежа немного смягчат



Фото freepik



Минцифры России планирует смягчить свою инициативу о запрете входящих международных звонков. Поправки к законопроекту о противодействии мошенничеству будут готовы ко второму чтению в Госдуме, о чём Минцифры России планирует смягчить свою инициативу о запрете входящих международных звонков. Поправки к законопроекту о противодействии мошенничеству будут готовы ко второму чтению в Госдуме, о чём сообщил заместитель главы ведомства Иван Лебедев на заседании профильного комитета. Власти хотят сохранить возможности общения граждан с родственниками, которые проживают за границей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Одной из обсуждаемых мер является введение самозапрета. Этот механизм позволит пользователю самостоятельно заблокировать входящие звонки из-за рубежа. Также рассматривается вариант информирования абонентов о международных вызовах через SMS-уведомления. Ещё одно уточнение касается создания единой базы IMEI-кодов мобильных устройств. В ведомстве пояснили, что ограничения не коснутся телефонов, купленных за рубежом для личного пользования.Ранее Минцифры предлагало ввести полный запрет на входящие международные звонки как одну из мер борьбы с мошенниками. Критики этого подхода указывали на неудобства для граждан, чьи близкие живут за пределами России.Законопроект является частью второго пакета законодательных мер по противодействию мошенничеству. Первый уже вступил в силу и включает в себя ряд ограничений для операторов связи. Сейчас также обсуждается увеличение штрафов за продажу SIM-карт с рук с 500 тысяч до одного миллиона рублей.