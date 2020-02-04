По предварительным данным компания Foxconn почти полностью приостановила все производство в Китае из-за вспышки коронавируса. Длительная задержка может негативно сказаться на клиентах компании, таких как Apple.



На прошлой неделе Тим Кук сообщил инвесторам, что прогнозы выручки компании на предстоящий квартал отражают задержку в связи с закрытием производственных мощностей. Apple также закрыла в Китае все свои магазины и офисы до 9 февраля. Есть информация, что половина всех яблочных смартфонов производится в iPhone City от Foxconn, который расположен в Чжэнчжоу, там на сборке самого прибыльного продукта Apple работают 350 000 человек. Завод Pegatron производит сравнительно небольшую часть iPhone для купертиновцев.



Китай продлил новогодние каникулы на всей территории страны. По изначальной информации фабрики должны были открыться 3 февраля, но теперь это дата сместилась до 10 февраля в понедельник. Запуск производства зависит от одобрения властей.



Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией, которая может разрушить мировую цепочку поставок. По последним данным число инфицированных достигает более 20 000 человек, 400 из которых погибли.





