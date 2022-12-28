Женщина выполнила очень странные пожелания мошенников и лишилась 885 тысяч рублей





Baza рассказала о новом случае телефонно-мессенджерного мошенничества. Жертва была в курсе, что людей разводят подобным образом, но всё равно повелась на обман.



40-летняя жительница Подмосковья по имени Татьяна старалась не отвечать на звонки с незнакомых номеров, опасаясь мошенников, но однажды всё же взяла трубку. Собеседник назвался сотрудником правоохранительных органов и был очень недоволен, что до Татьяны так сложно дозвониться. По его словам, он звонил по очень важному делу — якобы мошенники получили доступ к её сбережениям и хотят перевести деньги украинским военным, а из-за этого на женщину могут завести уголовное дело.



Чтобы втереться в доверие, лже-полицейский отправил Татьяне в мессенджере своё селфи и фотографию полицейского удостоверения.



Татьяна перепугалась и перевела звонившему 885 тысяч рублей, думая, что её деньги попадут на защищённый счёт. Интересно, что в процессе общения с обманщиком она выполняла всего его странные просьбы — например, купила кнопочный телефон и перестала пользоваться смартфоном, чтобы не отвлекаться на интернет, и отправила фотографии 5-тысячных купюр, чтобы полиция убрала их из реестра меченых.

