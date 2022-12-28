Мошенники

Женщина выполнила очень странные пожелания мошенников и лишилась 885 тысяч рублей

Александр



Baza рассказала о новом случае телефонно-мессенджерного мошенничества. Жертва была в курсе, что людей разводят подобным образом, но всё равно повелась на обман.

40-летняя жительница Подмосковья по имени Татьяна старалась не отвечать на звонки с незнакомых номеров, опасаясь мошенников, но однажды всё же взяла трубку. Собеседник назвался сотрудником правоохранительных органов и был очень недоволен, что до Татьяны так сложно дозвониться. По его словам, он звонил по очень важному делу — якобы мошенники получили доступ к её сбережениям и хотят перевести деньги украинским военным, а из-за этого на женщину могут завести уголовное дело.

Чтобы втереться в доверие, лже-полицейский отправил Татьяне в мессенджере своё селфи и фотографию полицейского удостоверения.

Татьяна перепугалась и перевела звонившему 885 тысяч рублей, думая, что её деньги попадут на защищённый счёт. Интересно, что в процессе общения с обманщиком она выполняла всего его странные просьбы — например, купила кнопочный телефон и перестала пользоваться смартфоном, чтобы не отвлекаться на интернет, и отправила фотографии 5-тысячных купюр, чтобы полиция убрала их из реестра меченых.

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Центробанк предупредил о новой схеме обмана по телефону. Расскажите родным
Мошенники подло разводят на деньги пользователей «Госуслуг». Расскажите родным!
Телефонные мошенники обобрали супружескую пару на миллион рублей. Схема до безобразия примитивная

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries не даст вам удалить карту — деньги всё равно продолжат списываться
Телефонные мошенники научились обчищать банковские счета по новой схеме
Apple подложила подлянку в обновление iOS 16.1.1. Пока только для одной страны, скоро — для всех

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Esthet
+1688
Esthet
Знаешь Танька, не нужны тебе такие деньги, сестра. Поверь мне на слово...
29 минут назад
#
tellurian
+4869
tellurian
Кто бы 5000₽ просто так дал, а тут 885000₽ 🤦‍♂️
8 минут назад
#
+243
Павел19562
Откуда у нее такие деньги?
31 секунду назад
#