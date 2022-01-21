





В суде города Брянска судят 35-летнего жителя города Клинцы Брянской области Сергея Куковерова, который с помощью специального софта взломал свою собственную игровую консоль, чтобы бесплатно запускать на ней пиратские игры. Дело расследовал Следственный комитет, геймеру выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 272 и ч. 1 ст. 273 УК РФ, которые предусматривают заключение сроком до четырёх лет или штраф до двухсот тысяч рублей.Следственный комитет указывает, что вышел на преступление Куковерова совершенно случайно при расследовании обстоятельств какого-то другого дела (какого — не уточняется). Судя по сообщению ведомства, он взломал консоль для своих личных нужд, не пытался продать её кому-либо и не оказывал услуги по взлому. Несмотря на это, следователи всё равно считают, что он неправомерно получил доступ к компьютерной информации, чем причинил ущерб. Примечательно, что пострадавшим по этому делу проходит не производитель, а некая российская «Ассоциация по противодействию компьютерным преступлениям».Какую именно консоль взломал Куковеров, неизвестно, но представляется маловероятным, что Sony или Microsoft стали бы портить себе репутацию уголовным преследованием геймера, который хакнул устройство лично для себя, тем более с использованием софта, выложенного в открытый доступ.