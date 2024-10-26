Жителей РФ предупредили об опасности общественных USB-зарядок

Александр



Хакеры могут украсть со смартфона историю браузера и пароли прямым подключением к USB-порту. Об этом рассказал технический директор одного из сервисов проката портативных зарядок Илья Казаков.

Подключение смартфонов к USB-портам в общественных местах подвергает пользователей риску взлома, считает Казаков. Когда вы подключаете смартфон к USB-порту, у мошенников появляется возможность установить вредоносное ПО». Вирус позволяет мошенникам похищать личные данные пользователей, такие как история браузера и пароли.

Казаков подчеркнул, что людям следует быть осторожными, если зарядные устройства запрашивают разрешение на сопряжение с их телефонами. Он отметил, что следует обращать внимание как на зарядную стойку, так и на порт, в который вставляется USB-кабель. Защититься от хакеров поможет своевременное обновление операционной системы и установка надёжного антивирусного программного обеспечения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Названы самые производительные Android-смартфоны этого лета
Эксперты AnTuTu выпустили рейтинг электрокаров. Xiaomi не попала в топ-3
Вот почему iPhone всё ещё лучше, чем Android

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+75
arnikrock
На iOS проблем не должно быть, тем более не надо устанавливать Андроид-Антивирус приложения на айФоны. Жить легко🤣
Сегодня в 13:26
#
+18
TheEwb
Надо быть дураком что бы дать акб не зарядку а полный доступ
Сегодня в 15:22
#
fly666666
+535
fly666666
Ссори за оффтоп. За ЯндексМузыку щас 3 тыр с карты слетело без всяких предупреждений. Знал бы, давно отписался. Через год обещают 3,5 списать. Имейте ввиду🤦‍♂️
Сегодня в 15:29
#
+956
Paspartu fly666666
Внимательнее надо быть
Сегодня в 15:47
#
+985
hate_u fly666666
Что конкретно иметь ввиду ? Слишком мало данных.
2 часа назад в 16:38
#
tellurian
+1983
tellurian fly666666
Если быстро написать могут вернуть.
42 минуты назад
#
+142
Nikodimus73
То есть, кроме питания там ещё и пины для передачи данных???
Ничё се зарядочка!
2 часа назад в 16:31
#

Читайте также