Жителей РФ предупредили об опасности общественных USB-зарядок





Хакеры могут украсть со смартфона историю браузера и пароли прямым подключением к USB-порту. Об этом рассказал технический директор одного из сервисов проката портативных зарядок Илья Казаков.



Подключение смартфонов к USB-портам в общественных местах подвергает пользователей риску взлома, считает Казаков. Когда вы подключаете смартфон к USB-порту, у мошенников появляется возможность установить вредоносное ПО». Вирус позволяет мошенникам похищать личные данные пользователей, такие как история браузера и пароли.



Казаков подчеркнул, что людям следует быть осторожными, если зарядные устройства запрашивают разрешение на сопряжение с их телефонами. Он отметил, что следует обращать внимание как на зарядную стойку, так и на порт, в который вставляется USB-кабель. Защититься от хакеров поможет своевременное обновление операционной системы и установка надёжного антивирусного программного обеспечения.





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