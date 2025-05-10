Жителям РФ разъяснили правила установки видеорегистраторов. Как не нарваться на штраф?





Госавтоинспекция МВД России напомнила россиянам, что правильная установка видеорегистратора в автомобиле критически важна как для безопасности, так и для избежания штрафов. Устройство, фиксирующее дорожные события, часто становится ключевым доказательством при разборе аварий, однако его некорректное размещение может привести к опасным ситуациям или административным взысканиям. Например, запрещено крепить регистратор в нижней части лобового стекла — это мешает работе подушек безопасности, создавая угрозу для водителя и пассажиров. Кроме того, любые предметы, ограничивающие обзор, нарушают ПДД и караются штрафом до 500 рублей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

При монтаже важно не только выбрать безопасную зону, но и правильно настроить камеру. Объектив должен охватывать не только центральную часть дороги, но и боковые участки, включая края капота. Для этого устройство рекомендуют крепить ближе к верхней части стекла, но с учётом надёжности фиксации — вибрации или резкое торможение не должны вызвать его падение. Отдельное внимание стоит уделить прокладке проводов: кабель питания необходимо аккуратно спрятать, чтобы он не свисал и не отвлекал водителя.Сотрудники ГАИ советуют размещать видеорегистратор в зоне зеркала заднего вида или непосредственно за ним. Это обеспечивает максимальный обзор, не блокирует срабатывание подушек безопасности и минимизирует риски конфликтов с инспекторами. Соблюдение этих правил не только повышает безопасность, но и избавляет от ненужных претензий и финансовых потерь. В условиях ужесточения контроля за соблюдением ПДД такие нюансы становятся обязательными для каждого автомобилиста.