Жителям РФ разъяснили правила установки видеорегистраторов. Как не нарваться на штраф?

Госавтоинспекция МВД России напомнила россиянам, что правильная установка видеорегистратора в автомобиле критически важна как для безопасности, так и для избежания штрафов. Устройство, фиксирующее дорожные события, часто становится ключевым доказательством при разборе аварий, однако его некорректное размещение может привести к опасным ситуациям или административным взысканиям. Например, запрещено крепить регистратор в нижней части лобового стекла — это мешает работе подушек безопасности, создавая угрозу для водителя и пассажиров. Кроме того, любые предметы, ограничивающие обзор, нарушают ПДД и караются штрафом до 500 рублей.
Сотрудники ГАИ советуют размещать видеорегистратор в зоне зеркала заднего вида или непосредственно за ним. Это обеспечивает максимальный обзор, не блокирует срабатывание подушек безопасности и минимизирует риски конфликтов с инспекторами. Соблюдение этих правил не только повышает безопасность, но и избавляет от ненужных претензий и финансовых потерь. В условиях ужесточения контроля за соблюдением ПДД такие нюансы становятся обязательными для каждого автомобилиста.