Знакомиться в мессенджерах и соцсетях опасно — мошенники залочат ваш айфон и вынудят платить

Александр



Baza рассказала о свежем случае мошенничества. Здесь есть всё, что мы любим: Telegram, iPhone, знакомства и криптовалюта.

21-летний Денис познакомился в Telegram с некой Виталиной, и девушка попросила о помощи: якобы она не может зайти в iCloid, чтобы скачать свои фотографии, а они ей нужны. Денис вызвался помочь (видимо, так сильно хотел посмотреть на личные фотографии Виталины), он зашёл на своём айфоне под её аккаунтом — и моментально словил блокировку гаджета.

Виталина (а точнее, мошенник, который притворялся ею) тут же раскрыл все карты. Он заявил, что заблокировал принадлежащий Денису iPhone 12 Pro, видит его местоположение и может удалённо удалить все данные с устройства. Чтобы это не произошло, Денис должен перевести 6 тысяч рублей по указанному номеру телефона, иначе останется с «кирпичом» и ему придётся покупать новый смартфон. Молодой человек начал давить на жалость: он студент, денег нет, а iPhone куплен в кредит. Удалось выбить скидку в пару тысяч, но и эти деньги Денис не захотел платить.

Денис попытался выйти на владельца номера, на который просили перевести деньги. Им оказался криптобиржевой «меняла», и ему как раз недавно поступила заявка, согласно которой он получит 4 тысячи рублей и должен закинуть криптовалюту на определённый кошелёк. Очевидно, что мошенники использовали его в качестве посредника в этой сделке, и оказался бы крайним, если бы Денис заплатил и обратился в полицию.

Сейчас iPhone Дениса по-прежнему заблокирован, а поддержка Apple обещает помочь с разблокировкой лишь через несколько недель.

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Комментарии

lonelysoul
+362
lonelysoul
iCloid — поправьте 😀
Сегодня в 12:02
#
kardigan
+2990
kardigan
Знакомьтесь-Просто лошара Дениска. ( какое заявление? Полиция даже смотреть в его заявление не стало бы.
Залез в чужой акк и словил блок! Смех, да и только.
Сегодня в 12:11
#
Дмитрий Павлов
+116
Дмитрий Павлов
Этот развод раньше на авито применяли. Меня как то просила одна разводила войти в ее аккаунт и прислать скрины, типа хочет проверить мой телефон, а то у всех других, у кого она хотела купить айфон он был «бракованный» и не мог войти в айклауд)))
Сегодня в 13:46
#
sponame
+252
sponame
Все новое — это хорошо забытое старое.
44 минуты назад
#
Ckor_30
+619
Ckor_30
🤡
35 минут назад
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