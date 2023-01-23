Знакомиться в мессенджерах и соцсетях опасно — мошенники залочат ваш айфон и вынудят платить





Baza рассказала о свежем случае мошенничества. Здесь есть всё, что мы любим: Telegram, iPhone, знакомства и криптовалюта.



21-летний Денис познакомился в Telegram с некой Виталиной, и девушка попросила о помощи: якобы она не может зайти в iCloid, чтобы скачать свои фотографии, а они ей нужны. Денис вызвался помочь (видимо, так сильно хотел посмотреть на личные фотографии Виталины), он зашёл на своём айфоне под её аккаунтом — и моментально словил блокировку гаджета.



Виталина (а точнее, мошенник, который притворялся ею) тут же раскрыл все карты. Он заявил, что заблокировал принадлежащий Денису iPhone 12 Pro, видит его местоположение и может удалённо удалить все данные с устройства. Чтобы это не произошло, Денис должен перевести 6 тысяч рублей по указанному номеру телефона, иначе останется с «кирпичом» и ему придётся покупать новый смартфон. Молодой человек начал давить на жалость: он студент, денег нет, а iPhone куплен в кредит. Удалось выбить скидку в пару тысяч, но и эти деньги Денис не захотел платить.



Денис попытался выйти на владельца номера, на который просили перевести деньги. Им оказался криптобиржевой «меняла», и ему как раз недавно поступила заявка, согласно которой он получит 4 тысячи рублей и должен закинуть криптовалюту на определённый кошелёк. Очевидно, что мошенники использовали его в качестве посредника в этой сделке, и оказался бы крайним, если бы Денис заплатил и обратился в полицию.



Сейчас iPhone Дениса по-прежнему заблокирован, а поддержка Apple обещает помочь с разблокировкой лишь через несколько недель.



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