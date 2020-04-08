Zoom
Сервис для видеоконференций Zoom объявил о своем сотрудничестве с экспертами в области безопасности из крупных технологических компаний, включая Netflix и EA, в целях повышения безопасности своего приложения.

Сегодня в своем блоге компания Zoom представила первое обновление своего обязательства по устранению недостатков конфиденциальности и безопасности сервиса для следующих 90 дней.

«Я рад сообщить о двух событиях: мы официально сформировали наш консультативный совет, в который вошли лидеры в области безопасности из разных отраслей для помощи с комплексным обзором безопасности нашей платформы», — заявил генеральный директор компании Эрик С. Юань.

В состав консультативного совета войдут лидеры безопасности из нескольких ведущих мировых компаний, таких как VMware, Netflix, Uber, Electronic Arts и другие. К совету в качестве внешнего консультанта также присоединится Алекс Стамос, который занимал должность начальника службы безопасности Facebook. Он входит в консультативный совет Центра повышения квалификации по коллективной кибербезопасности НАТО.


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Источник:

Androidcentral Androidcentral

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