Звонки из банков и полиции наскучили мошенникам. Они изобрели кое-что неожиданное





Жители России столкнулись с новой мошеннической схемой. Злоумышленники по-прежнему связываются с потенциальными обманутыми по телефону, но они поменяли легенду и значительно разнообразили способы развода.



Схема следующая: поступает звонок на мобильный номер, звонящий предлагает удалённую работу в свободное время с заработком в несколько тысяч рублей в неделю и, если жертва заинтересована, переводит общение в скайп, телеграм или другой мессенджер, поддерживающий видеосвязь. Мошенник интересуется, есть ли у человека опыт удалённой работы, и предлагает обучить его работе с акциями и криптовалютой.



Между делом он говорит, что нужно включить демонстрацию экрана — якобы сейчас он наглядно покажет, как покупать и продавать активы. На телефон жертвы поступает SMS, и мошенник просит открыть сообщения — якобы это необходимо для подтверждения начала удалённой работы в брокерской компании. На деле эти SMS приходят от онлайн-сервисов с микрозаймами. Зная их, мошенник подтверждает получение кредитов и выводит деньги на свою карту, а жертва остаётся с долгами, которые ей в дальнейшем придётся оплачивать.

