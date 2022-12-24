Искусственный интеллект рисует по словам и фотографиям. 10 сервисов для этого: нейросеть аниме и другие

Картинки от искусственных интеллектов — тренд декабря. Дизайнеры напряглись, что останутся без работы, а обычные пользователи экспериментируют, обрабатывая собственные снимки или давая задания искусственному интеллекту, чтобы он нарисовал изображение.Расскажем о десяти оригинальных сервисов для создания и редактирования фотографий с помощью машинного обучения.Нейросеть, создающая аниме-персонажа на основе вашей внешности. Загружаете фото на этот сайт и получаете ее. Как правило, искусственный интеллект копирует ваш цвет волос, глаз, кожи и одежду, при этом контуры лица выполнены в стиле аниме.Этот онлайн-сервис не создает изображения самостоятельно, а улучшает уже имеющиеся. Он позволяет ретушировать изображения при помощи «умной» кисти. Можно удалять поврежденные дефекты со снимков, лишние объекты на фотографии, дорисовывать недостающие фрагменты, сглаживать выделенные области.Разработчики приложения для создания и продвижения музыки ПАНЧ представили новую разработку — искусственный интеллект, автоматически рисующий обложку для трека. Введите минимальные данные о треке: название, имя исполнителя, пожелания насчет внешнего вида изображения, жанр, настроение и стиль. Получаются изображения, которые могут оставить дизайнеров без работы.Сервис позволяет превращать грубые наброски в реалистичные пейзажи. Рисуете в Paint или другом простейшем редакторе основные контуры, а ИИ докручивает картинку так, что получается творение, подобное фотографии в 4K HDR10+.Еще один инструмент для масштабирования изображений с помощью искусственного интеллекта. Он совместим как с Windows, так и с macOS. Важно: платформа ограничивает параметры увеличенного изображения до 5000 x 5000 пикселей или 25 мегапикселей. Это ограничение распространяется как на зарегистрированных, так и на незарегистрированных пользователей. Можно также убрать фон и снизить количество шумов.Редактор автоматически распознаёт, что хотел нарисовать пользователь, и предлагает свой вариант рисунка — более детализированный и аккуратный.Сервис, убирающий задний план с изображения. Загрузите его, и искусственный интеллект преобразит снимок в PNG-файл с одним объектом. полученный снимок можно использовать для создания стикерпаков и по другим назначениям.Сервис создан для улучшения старых фото. Со снимка будут удалены дефекты, само изображение станет более объемным за счет улучшения детализации и HDR.На случай если вам не повезло с камерой телефона или условия съемки были такими, что для получения снимка недостаточно нажатия одной кнопки спуска затвора. Разработчики Movavi создали искусственный интеллект, которой улучшает фотографии в один клик. Просто загрузите их в редактор. Программа автоматически подберет цветовые параметры и создаст эффект профессионального снимка. Кроме того, здесь можно убрать зернистость.Этот сервис можно использовать для увеличения изображений. Инструмент использует машинное обучение, чтобы вы увеличить картинку в два или четыре раза без потери качества.