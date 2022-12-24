Искусственный интеллект рисует по словам и фотографиям. 10 сервисов для этого: нейросеть аниме и другие

Денис
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Картинки от искусственных интеллектов — тренд декабря. Дизайнеры напряглись, что останутся без работы, а обычные пользователи экспериментируют, обрабатывая собственные снимки или давая задания искусственному интеллекту, чтобы он нарисовал изображение. 

Расскажем о десяти оригинальных сервисов для создания и редактирования фотографий с помощью машинного обучения. 

Ваша аниме-версия

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Нейросеть, создающая аниме-персонажа на основе вашей внешности. Загружаете фото на этот сайт и получаете ее. Как правило, искусственный интеллект копирует ваш цвет волос, глаз, кожи и одежду, при этом контуры лица выполнены в стиле аниме. 

Nvidia InPainting

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Этот онлайн-сервис не создает изображения самостоятельно, а улучшает уже имеющиеся. Он позволяет ретушировать изображения при помощи «умной» кисти. Можно удалять поврежденные дефекты со снимков, лишние объекты на фотографии, дорисовывать недостающие фрагменты, сглаживать выделенные области. 

ПАНЧ — обложка вашего любимого трека

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Разработчики приложения для создания и продвижения музыки ПАНЧ представили новую разработку — искусственный интеллект, автоматически рисующий обложку для трека. Введите минимальные данные о треке: название, имя исполнителя, пожелания насчет внешнего вида изображения, жанр, настроение и стиль. Получаются изображения, которые могут оставить дизайнеров без работы. 

NVIDIA Canvas

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Сервис позволяет превращать грубые наброски в реалистичные пейзажи. Рисуете в Paint или другом простейшем редакторе основные контуры, а ИИ докручивает картинку так, что получается творение, подобное фотографии в 4K HDR10+. 

Deep Image AI

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Еще один инструмент для масштабирования изображений с помощью искусственного интеллекта. Он совместим как с Windows, так и с macOS. Важно: платформа ограничивает параметры увеличенного изображения до 5000 x 5000 пикселей или 25 мегапикселей. Это ограничение распространяется как на зарегистрированных, так и на незарегистрированных пользователей. Можно также убрать фон и снизить количество шумов. 

AutoDraw

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Редактор автоматически распознаёт, что хотел нарисовать пользователь, и предлагает свой вариант рисунка — более детализированный и аккуратный.  

RemoveBg

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Сервис, убирающий задний план с изображения. Загрузите его, и искусственный интеллект преобразит снимок в PNG-файл с одним объектом. полученный снимок можно использовать для создания стикерпаков и по другим назначениям. 

Let’s Enhance

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Сервис создан для улучшения старых фото. Со снимка будут удалены дефекты, само изображение станет более объемным за счет улучшения детализации и HDR. 

Movavi

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На случай если вам не повезло с камерой телефона или условия съемки были такими, что для получения снимка недостаточно нажатия одной кнопки спуска затвора. Разработчики Movavi создали искусственный интеллект, которой улучшает фотографии в один клик. Просто загрузите их в редактор. Программа автоматически подберет цветовые параметры и создаст эффект профессионального снимка. Кроме того, здесь можно убрать зернистость. 

Icons8

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Этот сервис можно использовать для увеличения изображений. Инструмент использует машинное обучение, чтобы вы увеличить картинку в два или четыре раза без потери качества.
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Комментарии

+476
pincher
Вы сами проверяете о чем пишете? Первый сервис уже достаточно давно пишет, что идёт апдэйт… мне кажется он уже не заработает🤣🤣🤣 а вы всё равно его проталкиваете🤔
26 минут назад
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