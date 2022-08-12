Mir Pay МИР

4 фишки Mir Pay, о которых вы не знали. Оказывается, сервис удобнее Google Pay

Денис
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Карта «МИР» — единственный ключ россиян к бесконтактным платежам. Если у вас Android-смартфон, вы можете получить эту карту, скачать приложение Mir Pay, настроить его (рассказали здесь, как именно) и снова забыть о пластике. 

Мы уже рассказывали о бесконтактных платежах в России после февральских событий. Теперь же назовем четыре особенности Mir Pay, о которых вы могли не знать. Одна из них делает сервис более удобным, чем Google Pay. 

Чтобы подключить Mir Pay, необязательно получать физическую карту

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Карту «МИР» можно оформить без необходимости получать ее физически. Если вы уже являетесь клиентом банка, то можете оформить ее в приложении. 

Не нужно забирать пластик из банка, чтобы подключить к Mir Pay и совершать покупки, все это можно сделать и с виртуальной картой. Как именно подключить карту к Mir Pay, мы рассказали здесь. 

Менять карты проще, чем в Google Pay

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Google Pay ставит одну карту по умолчанию, как и Mir Pay. Ее можно изменить в настройках, однако из-за сложности процесса вы потратите значительно больше, чем пару секунд, требуемых для этого, из-за чего в очередях может возникать масса неловких ситуаций.

В Mir Pay же ничего сложного. В разделе «Карты» представлены все, которые вы подключили. Выбираете любую, кликаете на нее и включаете «Для оплаты по умолчанию». 

А вот как настроить или изменить основной способ оплаты в Google Pay: откройте приложение «Google Кошелек», вверху пролистайте способы оплаты справа налево до последнего, нажмите «Изменить порядок карт». Основной способ оплаты отмечен символом. Оставьте его возле приоритетной карты. 

Согласитесь, Mir Pay в разы проще. 

Можно получить кэшбэк в метро Москвы

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Бесконтактно оплачивать также можно и поездки в метро. В московском метрополитене стабильно действуют акции для пользователей «МИРа». Например, в прошлом году можно было ездить за 22 рубля — достаточно сесть на Таганско-Краснопресненской или Некрасовской линии в утренний и вечерний час-пик. Теперь же действует кэшбэк при оплате картой «МИР». 

При оплате проезда с «МИРа» сначала списывается полная стоимость поездки, а потом в течение 30 минут сумма кешбэка автоматически возвращается обратно на счет. 

Одна поездка в московском транспорте стоит 51 рубль, а с учетом кешбэка в 10 рублей она составит 41 рубль. Для сравнения, по карте «Тройка» проезд стоит 46 рублей, платить картой «МИР» выгоднее. 

«Опыт прошлых акций «МИРа» показывает, что оплата смартфоном популярна в Москве. В период с сентября по декабрь 2021 года число платежей «Миром» с помощью платежных приложений «выросло в 20 раз, а пассажиры метро, МЦК и МЦД при таком способе оплаты сэкономили почти 257 миллиона рублей», сообщает пресс-служба компании. 

Можно платить без интернета

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Да. Mir Pay позволяет оплачивать покупки даже без подключения к интернету. На смартфоне в зашифрованном хранилище хранятся уникальные ключи оплаты.

Без подключения к сети можно совершить до 10 списаний. После этого нужно подключиться к сети, чтобы обновить этот лимит. Далее без сети можно совершать те же 10 списаний. 
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Комментарии

+90
м н
Ждём когда на айфоне появится возможность
2 часа назад в 21:02
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banditos
+81
banditos
10₽ гон_нет
2 часа назад в 21:07
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