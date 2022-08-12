4 фишки Mir Pay, о которых вы не знали. Оказывается, сервис удобнее Google Pay

Карта «МИР» — единственный ключ россиян к бесконтактным платежам. Если у вас Android-смартфон, вы можете получить эту карту, скачать приложение Mir Pay, настроить его (рассказали здесь, как именно) и снова забыть о пластике.
Мы уже рассказывали о бесконтактных платежах в России после февральских событий. Теперь же назовем четыре особенности Mir Pay, о которых вы могли не знать. Одна из них делает сервис более удобным, чем Google Pay.
Чтобы подключить Mir Pay, необязательно получать физическую карту
Карту «МИР» можно оформить без необходимости получать ее физически. Если вы уже являетесь клиентом банка, то можете оформить ее в приложении.
Не нужно забирать пластик из банка, чтобы подключить к Mir Pay и совершать покупки, все это можно сделать и с виртуальной картой. Как именно подключить карту к Mir Pay, мы рассказали здесь.
Менять карты проще, чем в Google Pay
Google Pay ставит одну карту по умолчанию, как и Mir Pay. Ее можно изменить в настройках, однако из-за сложности процесса вы потратите значительно больше, чем пару секунд, требуемых для этого, из-за чего в очередях может возникать масса неловких ситуаций.
В Mir Pay же ничего сложного. В разделе «Карты» представлены все, которые вы подключили. Выбираете любую, кликаете на нее и включаете «Для оплаты по умолчанию».
А вот как настроить или изменить основной способ оплаты в Google Pay: откройте приложение «Google Кошелек», вверху пролистайте способы оплаты справа налево до последнего, нажмите «Изменить порядок карт». Основной способ оплаты отмечен символом. Оставьте его возле приоритетной карты.
Согласитесь, Mir Pay в разы проще.
Можно получить кэшбэк в метро Москвы
Бесконтактно оплачивать также можно и поездки в метро. В московском метрополитене стабильно действуют акции для пользователей «МИРа». Например, в прошлом году можно было ездить за 22 рубля — достаточно сесть на Таганско-Краснопресненской или Некрасовской линии в утренний и вечерний час-пик. Теперь же действует кэшбэк при оплате картой «МИР».
При оплате проезда с «МИРа» сначала списывается полная стоимость поездки, а потом в течение 30 минут сумма кешбэка автоматически возвращается обратно на счет.
Одна поездка в московском транспорте стоит 51 рубль, а с учетом кешбэка в 10 рублей она составит 41 рубль. Для сравнения, по карте «Тройка» проезд стоит 46 рублей, платить картой «МИР» выгоднее.
«Опыт прошлых акций «МИРа» показывает, что оплата смартфоном популярна в Москве. В период с сентября по декабрь 2021 года число платежей «Миром» с помощью платежных приложений «выросло в 20 раз, а пассажиры метро, МЦК и МЦД при таком способе оплаты сэкономили почти 257 миллиона рублей», сообщает пресс-служба компании.
Можно платить без интернета
Да. Mir Pay позволяет оплачивать покупки даже без подключения к интернету. На смартфоне в зашифрованном хранилище хранятся уникальные ключи оплаты.
Без подключения к сети можно совершить до 10 списаний. После этого нужно подключиться к сети, чтобы обновить этот лимит. Далее без сети можно совершать те же 10 списаний.