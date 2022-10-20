7 полезных расширений для AliExpress. лишат проблем с качеством товара и доставкой

AliTools

AliRadar

Aliexpress Seller Check

AliPrice

AliUp

Aliexpress Helper

Aliexpress Tracking

На AliExpress бесконечное множество похожих товаров. Конкуренция между продавцами с каждым днем растет, выбрать, у кого взять тот или иной товар, все сложнее.Решить проблему помогут расширения. На AliExpress есть рейтинг продавцов, но они предоставят более детальную статистику по ним. Кроме того, с их помощью можно легко сравнить стоимость одного и того же товара у разных селлеров. Собрали семь полезных расширений.Популярное расширение для контроля добросовестности продавца. С его помощью можно смотреть рейтинг продавца, обзоры товара на сторонних сайтах и динамику цен.Особенно ценна последняя возможность. Перед распродажами продавец может резко увеличить стоимость товара, а потом опустить до прежней, и таким образом «нарисовать» липовую скидку. С помощью AliTools можно увидеть подобное действие и не повестись на «редкое предложение».Расширение с похожей функциональностью, что и у AliTools. По интерфейсу AliRadar также похож на него — огда заходите на страницу товара, внизу слева возникает дополнительная форма, в которой выводится информация.Но есть и более редкие возможности. Например, анализ рейтинга продавца или поиск похожих товаров. Последний позволяет найти реально самый доступный по цене товар, тем самым проверив продавца, который называет таковым свой лот, на честность.Расширение с собственным рейтингом продавцов. Оно анализирует ключевые показатели магазинов и выставляет им собственную оценку. Если у него мало продаж, он долго обрабатывает заказы, а клиенты жалуются в отзывах на качество товара, то приложение покажет, что он ненадежный.После установки и активации расширения на сайте под кнопкой добавления товара в корзину появится сиреневая иконка в виде пакета. Рядом с ней отобразится общий рейтинг продавца и его ключевые показатели. В общем, помогает заранее избежать проблем с доставкой товара, его соответствию описанию и т.д.В этом расширении из интересных возможностей есть поиск по картинке и фото. При поиске можно смотреть исключительно фотографии из отзывов покупателей, чтобы быть уверенным, что товар соответствует описанию. Также можно получать уведомления, если товар подешевел.С активацией появляется история просмотренных товаров. Ими больше не нужно забивать активные вкладки браузера, корзину или избранное, всех их можно найти в специальном разделе.Расширение, позволяющее экономить время и деньги при выборе товаров. AliUp рассчитывает уровень доверия к продавцу по собственной формуле, а также показывает его подробный рейтинг, историю изменения цен. Также оно уведомляет о подешевевших товарах из избранного, находит похожие товары у других продавцов.В левом нижнем углу располагается общий рейтинг доверия к продавцу в процентах. Нажимаете, и он разворачивается, в открывшемся окне показываются данные, на основе которых расширение делает выводы о браузере.Расширение для анализа добросовестности продавца с рядом редких фич. Из интересного — кнопка «Добавить в избранное». Она позволяет следить за изменением стоимости товара на площадке и забрать его когда она наиболее низкая.Есть подробный рейтинг продавца. Он показывает, из чего складывается рейтинг доверия — соответствие товара описанию, скорость реакции на жалобы, скорость отправки заказа, длительность работы, оценка магазина пользователями.Это расширение позволяет отслеживать статус посылки прямо на странице заказа.Таким образом оно упрощает функциональность платформы — без расширения для проверки статуса каждый раз приходится копировать трек-код со страницы заказа и переносить его в программу — это неудобно.