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7 приложений камеры для Android в качестве альтернативы Google Camera. Для тех, кому понравились портреты от ИИ

Денис
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Жителей РФ покорило Lensa. Приложение выбилось в топ рейтинга самых скачиваемых в App Store. 

В приложении нужно выбрать 10-20 собственных селфи, а из них после обработки искусственным интеллектом получается от 50 до 200 красивых (или не очень) изображений в разных стилях. Иногда приложение даёт сбой, который может выражаться, к примеру, в косоглазии (даже если его нет) и прочих артефактах.

Тем не менее, виден тренд — пользователям интересна обработка фотографий. Lensa — далеко не единственное приложение в этом роде. Кроме того, снимки можно редактировать в реальном времени — прямо во время съемки. На Android популярностью пользуется Google Camera. Расскажем, какие еще есть приложения с подобной функциональностью. 

Bestie

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Приложение для создания селфи. Отличается от стоковых большим количество фильтров — их тут более 100 для создания фото с фронтальной камеры в портретном режиме. 

Помимо этого, у него более богатая библиотека стикеров. Это позволяет вам украшать контент соцсетей более оригинально, не стандартными стикерами в редакторах платформ. 

BeautyPlus

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Еще одно приложение для создания и редактирования селфи. Оно включает в себя редактор лица и даже редактор глаз. С их помощью вы можете устранить дефекты или деформировать черты лица — удалить мешки или темные круги под глазами. 

Накладывать эффекты можно в режиме реального времени. В BeautyPlus есть опция автоматической ретуши и другие инструменты, которые работают в реальном времени. 

Candy Camera

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Это приложение с одним из самых богатых набором инструментов. Оно может сделать вас стройнее, накрасить губы помадой и даже тушью. С помощью встроенного редактора можно изменять очертания фигуры, да так, чтобы это не выглядело нелепо, как на картинке ниже. 

Можно добавлять и более редкие эффекты. Например, сделать мультяшную версию вас. 

Open Camera

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Это приложение для съемки и редактирования снимков с основной камеры. Оно выделяется большим количеством ручных настроек. С его помощью вы можете регулировать баланс белого, ISO, фокусировку и другие параметры изображения. 

Приложение позволяет фиксировать значение экспозиции, поддерживает цифровую стабилизацию видео, а также оснащена усовершенствованным HDR, благодаря чему снимки при большом количестве света будут более объемными, а при малом отобразится больше деталей. 

Glitch

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Приложение для любителей глитч‑эффектов — футуристических искажений. Включаете камеру, выбираете эффект, настраиваете — и можно нажимаете кнопку съемки. 

Например, можно выбрать эффект, где вы будете излучать цвета в области контуров вашего лица или где вы состоите из геометрических фигур. 

Adobe Lightroom

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Входит в пакет самых популярных приложений для создания и редактирования контента. Adobe Lightroom — это гибрид хорошей фотокамеры и мощнейшего редактора изображений. 

Снимать можно как в режиме «Авто», так и в «Профи», где параметры съемки выставляются вручную — там можно отрегулировать ISO, выдержку, фокусировку и другие параметры вручную. Есть поддержка RAW. 

ProShot

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Приложение с расширенными параметрами редактирования снимков. Независимо от режима вы сможете настраивать светочувствительность, фокус, экспозицию, выдержку, баланс белого и другие параметры. 

В приложении также есть эффективное шумоподавление. Это улучшит качество снимков при нехватке света. 
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