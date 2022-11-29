7 приложений камеры для Android в качестве альтернативы Google Camera. Для тех, кому понравились портреты от ИИ

Жителей РФ покорило Lensa. Приложение выбилось в топ рейтинга самых скачиваемых в App Store.В приложении нужно выбрать 10-20 собственных селфи, а из них после обработки искусственным интеллектом получается от 50 до 200 красивых (или не очень) изображений в разных стилях. Иногда приложение даёт сбой, который может выражаться, к примеру, в косоглазии (даже если его нет) и прочих артефактах.Тем не менее, виден тренд — пользователям интересна обработка фотографий. Lensa — далеко не единственное приложение в этом роде. Кроме того, снимки можно редактировать в реальном времени — прямо во время съемки. На Android популярностью пользуется Google Camera. Расскажем, какие еще есть приложения с подобной функциональностью.Приложение для создания селфи. Отличается от стоковых большим количество фильтров — их тут более 100 для создания фото с фронтальной камеры в портретном режиме.Помимо этого, у него более богатая библиотека стикеров. Это позволяет вам украшать контент соцсетей более оригинально, не стандартными стикерами в редакторах платформ.Еще одно приложение для создания и редактирования селфи. Оно включает в себя редактор лица и даже редактор глаз. С их помощью вы можете устранить дефекты или деформировать черты лица — удалить мешки или темные круги под глазами.Накладывать эффекты можно в режиме реального времени. В BeautyPlus есть опция автоматической ретуши и другие инструменты, которые работают в реальном времени.Это приложение с одним из самых богатых набором инструментов. Оно может сделать вас стройнее, накрасить губы помадой и даже тушью. С помощью встроенного редактора можно изменять очертания фигуры, да так, чтобы это не выглядело нелепо, как на картинке ниже.Можно добавлять и более редкие эффекты. Например, сделать мультяшную версию вас.Это приложение для съемки и редактирования снимков с основной камеры. Оно выделяется большим количеством ручных настроек. С его помощью вы можете регулировать баланс белого, ISO, фокусировку и другие параметры изображения.Приложение позволяет фиксировать значение экспозиции, поддерживает цифровую стабилизацию видео, а также оснащена усовершенствованным HDR, благодаря чему снимки при большом количестве света будут более объемными, а при малом отобразится больше деталей.Приложение для любителей глитч‑эффектов — футуристических искажений. Включаете камеру, выбираете эффект, настраиваете — и можно нажимаете кнопку съемки.Например, можно выбрать эффект, где вы будете излучать цвета в области контуров вашего лица или где вы состоите из геометрических фигур.Входит в пакет самых популярных приложений для создания и редактирования контента. Adobe Lightroom — это гибрид хорошей фотокамеры и мощнейшего редактора изображений.Снимать можно как в режиме «Авто», так и в «Профи», где параметры съемки выставляются вручную — там можно отрегулировать ISO, выдержку, фокусировку и другие параметры вручную. Есть поддержка RAW.Приложение с расширенными параметрами редактирования снимков. Независимо от режима вы сможете настраивать светочувствительность, фокус, экспозицию, выдержку, баланс белого и другие параметры.В приложении также есть эффективное шумоподавление. Это улучшит качество снимков при нехватке света.