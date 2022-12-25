Google Chrome

7 фишек Google Chrome, о которых вы не знали

Денис
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Google Chrome — самый быстрый и функциональный браузер. Но при этом, единицы пользователей умеют пользоваться его функциональностью так, чтобы он лишал вас главных проблем при пользовании ПК. 

Мы уже говорили о его секретных фишках. Нашли еще восемь. Тестируйте! 

Перебрасываем файлы с компьютера на смартфон


Во флажках найдите возможность Nearby Sharing и активируйте ее, выбрав состояние Enabled. В августе в десктопную версию браузера была добавлена функция Nearby Sharing. Это альтернатива AirDrop — с её помощью можно быстро отправлять файлы с компьютера на смартфон.

Смотрим сохранённые пароли


После входа в аккаунт на любом сайте браузер предлагает сохранить логин и пароль в кеше. Вы можете увидеть все сохраненные в браузере пароли.

Перемещаем сразу несколько вкладок


Одну вкладку можно переместить в начало, в конец или середину панели. То же самое можно сделать с несколькими подряд. Зажмите Ctrl на Windows или Command на macOS и выберите нужные вкладки. После вы так же сможете перемещать их по панели вкладок.

Сохраняем страницы сайтов в PDF


Воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + P на Windows или Cmd + P на macOS. Во всплывающем окне сохраните или распечатайте документ, страница сайта будет точь-в-точь как в электронной версии.

Включаем режим чтения


В этом режиме на странице отключаются все блоки — реклама, всплывающие элементы навигации — кроме основного контента, концентрироваться на котором становится гораздо проще.

Адрес «флага»: chrome://flags/#enable-reader-mode 

Блокируем вредоносные файлы cookie

  
Чтобы заблокировать Куки в Google Chrome, следуйте инструкции, пройдите по следующему пути: три точки в правом верхнем углу —> Настройки —> Безопасность и Конфиденциальность —> Файлы cookie и другие данные сайтов. Выберите «Блокировать сторонние файлы cookie».

Альтернативный поиск

 
Введите в поисковой строке ключевое слово — имя сайта, на котором нужно выполнить поиск, и только потом свой запрос. Так можно искать в «Яндекс», Yahoo и других поисковых системах. Запрос выглядит вот так:

  • yandex.ru ваш_запрос
  • yahoo.com ваш_запрос
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Комментарии

+722
Stylus
не знаем, может потому то это бесполезная фигня?
Про вкладки два раза написал, для статьи букв не хватало?
Сегодня в 00:40
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GSmirnov
+549
GSmirnov Stylus
Статья больше похожа на наброски для нормальной статьи. Все сумбурно описано. Кто-то просто вставил из буфера обмена свои мысли? )
Сегодня в 00:43
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