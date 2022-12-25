7 фишек Google Chrome, о которых вы не знали

Google Chrome — самый быстрый и функциональный браузер. Но при этом, единицы пользователей умеют пользоваться его функциональностью так, чтобы он лишал вас главных проблем при пользовании ПК.
Мы уже говорили о его секретных фишках. Нашли еще восемь. Тестируйте!
Перебрасываем файлы с компьютера на смартфон
Во флажках найдите возможность Nearby Sharing и активируйте ее, выбрав состояние Enabled. В августе в десктопную версию браузера была добавлена функция Nearby Sharing. Это альтернатива AirDrop — с её помощью можно быстро отправлять файлы с компьютера на смартфон.
Смотрим сохранённые пароли
После входа в аккаунт на любом сайте браузер предлагает сохранить логин и пароль в кеше. Вы можете увидеть все сохраненные в браузере пароли.
Перемещаем сразу несколько вкладок
Одну вкладку можно переместить в начало, в конец или середину панели. То же самое можно сделать с несколькими подряд. Зажмите Ctrl на Windows или Command на macOS и выберите нужные вкладки. После вы так же сможете перемещать их по панели вкладок.
Сохраняем страницы сайтов в PDF
Воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + P на Windows или Cmd + P на macOS. Во всплывающем окне сохраните или распечатайте документ, страница сайта будет точь-в-точь как в электронной версии.
Включаем режим чтения
В этом режиме на странице отключаются все блоки — реклама, всплывающие элементы навигации — кроме основного контента, концентрироваться на котором становится гораздо проще.
Адрес «флага»: chrome://flags/#enable-reader-mode
Блокируем вредоносные файлы cookie
Чтобы заблокировать Куки в Google Chrome, следуйте инструкции, пройдите по следующему пути: три точки в правом верхнем углу —> Настройки —> Безопасность и Конфиденциальность —> Файлы cookie и другие данные сайтов. Выберите «Блокировать сторонние файлы cookie».
Альтернативный поиск
Введите в поисковой строке ключевое слово — имя сайта, на котором нужно выполнить поиск, и только потом свой запрос. Так можно искать в «Яндекс», Yahoo и других поисковых системах. Запрос выглядит вот так:
- yandex.ru ваш_запрос
- yahoo.com ваш_запрос