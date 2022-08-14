Мобильные, которые работают без сети. 9 крутых игр для iOS и Android

Мобильный гейминг стабильно поддается критике, особенно со стороны ПК-геймеров и консольщиков. И тем не менее, это один из самых популярных способов убить время.
Особенно ценится мобильная игра, когда она работает и без подключения к сети. Если вы остались без интернета, это один из самых приятных способов провести время. Собрали девять таких «таймкиллеров».
Shadow Fight 2
Платформы: iOS, Android
Цена: бесплатно
Дминамичный файтинг с сюжетом и элементами RPG. В нем есть прокачка персонажа, боссы, различное оружие. Поэтому, казалось бы, типичный файтинг ощущается как полноценная история.
Badland 2
Платформы: iOS
Цена: 99 руб.
Атмосферный приключенческий сайдскроллер-платформер в стиле экшен. Действие происходит в лесу, полном различных обитателей. Игрок управляет одним из них, по пути ему предстоит обходить ловушки и препятствия.
Smash Hit
Платформы: iOS, Android
Цена: бесплатно
Головоломка с правдоподобной физикой. Суть — вы кидаете ядра, ими нужно попасть в стеклянные препятствия до того, как вы их коснетесь. Особенно оценят игру те, кому нравится звук бьющегося стекла.
Kubik
Платформы: iOS, Android
Цена: бесплатно
Наследник тетриса, только эта игра трехмерная. А суть та же, что и у легендарного таймкиллера — нужно поставить фигурки друг на друга так, чтобы между ними не было пространства. Когда один уровень полностью заполнен, он уничтожается, освобождая поле.
Soul Knight
Платформы: iOS, Android
Цена: бесплатно
Полноценная RPG. У вас есть персонаж, которого можно улучшать — менять оружие и экипировку. Графика пиксельная, что может вызвать ностальгию по старым играм на кнопочных телефонах.
Alto’s Odyssey
Платформы: iOS, Android
Цена: 449 руб.
Раннер, в которому нужно преодолевать препятствия. Alto’s Odyssey — продолжение легендарной Alto’s Adventure, она содержит в себе все, что понравилось фанатам первой части, а дополняют ее новые персонажи, локации и музыка.
Siralim 2
Платформы: iOS, Android
Цена: $4,99
Еще одна игра с олдскульный графикой. Задача — приручать монстров и сражаться с их помощью против других. Игра не причисляется к RPG, но содержит множество элементов жанра — своих монстров улучшать, разводить новых, собирать их собственную армию, строить снаряжение и улучшать замок.
Into the Dead 2
Платформы: iOS, Android
Цена: бесплатно
Зомби-апокалипсис. Его особенность на среди всех мобильных игр — продуманный сюжет. Это развивающаяся история с множеством концовок — она состоит из 7 длинных глав, 60 этапов и множества испытаний. Ведется от первого лица.
Limbo
Платформы: iOS, Android
Цена: 379 руб.
Бродилка, в которой нужно решать головоломки. Вы играете за мальчика, который попадает в подвешенное состояние, чтобы спасти свою сестру. Действие разворачивается в охваченном ужасом лесом со смертоносными пауками и неожиданными препятствиями. Чтобы преодолеть каждое, нужно решать головоломки.