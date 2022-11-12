AliExpress скрыл данные о распродаже 11.11 впервые в истории. Кажется, в мире все печально

Конгломерат Alibaba, владеющий маркетплейсом AliExpress, впервые в истории не опубликовал полные данные о продажах на 11.11. Это ежегодная распродажа, на которой обычно продавцы зарабатывают в разы больше обычного.В последнем заявлении Alibaba указала. Что результаты распродажи в этом году «соответствуют прошлогодним… несмотря на макроэкономические проблемы и воздействие, связанное с COVID», без подробностей. Напомним, в прошлом году продажи достигли 540,3 млрд юаней (около 460 млрд рублей).Исследовательская фирма Syntun подсчитала продажи маркетплейсов и выяснила, что платформы электронной коммерции, среди которых Alibaba и JD.com, достигли общей суммы в 262 млрд юаней 11 ноября. А это ниже ожидаемого, и проседания в прибыли у продавцов очевидны. Возможно, это связано с экономическим кризисом.