AliExpress скрыл данные о распродаже 11.11 впервые в истории. Кажется, в мире все печально

Денис
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Конгломерат Alibaba, владеющий маркетплейсом AliExpress, впервые в истории не опубликовал полные данные о продажах на 11.11. Это ежегодная распродажа, на которой обычно продавцы зарабатывают в разы больше обычного.

В последнем заявлении Alibaba указала. Что результаты распродажи в этом году «соответствуют прошлогодним… несмотря на макроэкономические проблемы и воздействие, связанное с COVID», без подробностей. Напомним, в прошлом году продажи достигли 540,3 млрд юаней (около 460 млрд рублей). 

Исследовательская фирма Syntun подсчитала продажи маркетплейсов и выяснила, что платформы электронной коммерции, среди которых Alibaba и JD.com, достигли общей суммы в 262 млрд юаней 11 ноября. А это ниже ожидаемого, и проседания в прибыли у продавцов очевидны. Возможно, это связано с экономическим кризисом. 
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Источник:
techxplore
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