Apple iOS iOS 16

Apple обновит iOS 16 в ближайшие недели. Исправят назойливый баг

Денис
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Apple работает над созданием обновления iOS 16.1.1. Все из-за многочисленных жалоб пользователей на баги при работе Wi-Fi в iOS 16.1. Об этом сообщает MacRumors. 

Разработчики сайта обнаружили признаки наличия устройств с iOS 16.1.1 в аналитике, что указывает на то, что обновление тестируется в Apple и может быть выпущено в ближайшем будущем. 

Оно может включать в себя устранение ошибки с Wi-Fi. Баг приводит к тому, что ‌iPhone‌ пользователя случайным образом отключается от Wi-Fi, когда он находится в режиме ожидания, например, ночью. 

Наряду с исправлением ошибки Wi-Fi Apple может устранить другие ошибки, на коновые жалуются пользователи. А именно ложные сообщения о разрядке батареи, медленный поиск Spotlight и задержка анимации на моделях iPhone 14 Pro при выходе из приложений. 

Apple также тестирует iOS 16.2 и iPadOS 16.2 с разработчиками и участниками программы публичного бета-тестирования. Выход iOS 16.2 намечен на середину декабря. 
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+49
bagdan1978
Я решил проблему, блютус должен быть отключён полностью. Только включаешь его, перестаёт работать вайфай как следует.
Вчера в 21:55
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