Apple обновит iOS 16 в ближайшие недели. Исправят назойливый баг

Apple работает над созданием обновления iOS 16.1.1. Все из-за многочисленных жалоб пользователей на баги при работе Wi-Fi в iOS 16.1. Об этом сообщает MacRumors.Разработчики сайта обнаружили признаки наличия устройств с iOS 16.1.1 в аналитике, что указывает на то, что обновление тестируется в Apple и может быть выпущено в ближайшем будущем.Оно может включать в себя устранение ошибки с Wi-Fi. Баг приводит к тому, что ‌iPhone‌ пользователя случайным образом отключается от Wi-Fi, когда он находится в режиме ожидания, например, ночью.Наряду с исправлением ошибки Wi-Fi Apple может устранить другие ошибки, на коновые жалуются пользователи. А именно ложные сообщения о разрядке батареи, медленный поиск Spotlight и задержка анимации на моделях iPhone 14 Pro при выходе из приложений.Apple также тестирует iOS 16.2 и iPadOS 16.2 с разработчиками и участниками программы публичного бета-тестирования. Выход iOS 16.2 намечен на середину декабря.