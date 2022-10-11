Как менялась ВКонтакте: главные изменения за последние 16 лет

2006 — соцсеть для выпускников элитных ВУЗов России

2010 — первое радикальное изменение и легендарное «Дуров, верни стену»

2016 — в ногу со временем и опять недовольство

2022 — самовыражайся

Октябрь 2022 — новые профили с искусственным интеллектом

ВКонтакте исполнилось 16 лет. Эта соцсеть ныне конкурирует с TikTok и Telegram, но ни один из конкурентов не может тягаться с ней по части воспоминаний и легендарности.Фактически она развивалась совместно со всем рунетом, еще с 2000-х в ней сидели почти все российские пользователи. Вспомним основные этапы ее развития.ВКонтакте появилась в 2006 году. Тогда у сайта еще был домен vkontakte.ru. И он не был создан для массовой аудитории. Тогда при первом заходе на сайт было объявление «Добро пожаловать в закрытый справочник студентов и выпускников элитных ВУЗов России. Этот сайт создан для того, чтобы друзья и однокурсники всегда оставались в контакте».На входе пользователя встречали кнопки «Вход», «Регистрация» и «Помощь». Под ними был помещен информационный текст о ВКонтакте:Тут же сайт предлагал совершить небольшую экскурсию, чтобы продемонстрировать свои основные возможности. Среди всех материалов был скриншот, демонстрирующий общий вид страницы:Там же располагался полный список создателей. Вот легендарная команда:Ниже шел блок и результаты предновогоднего конкурса. С его помощью ВКонтакте привлекал аудиторию — нужно было пригласить друга, чтобы участвовать в розыгрыше техники Apple.Нишевая платформа внезапно начала расти и выходить за пределы изначальной аудитории. В ней начали регистрироваться люди, не имеющие отношения к топовым ВУЗам, а сама площадка оказалась удобной для общения: можно было переписываться друг с другом, публиковать фотографии, публично делиться мыслями на стене. Кроме того, соцсеть разыгрывала технику Apple между теми, кто приглашал друзей, что искушало пользователей.До октября 2010 года страница профиля во ВКонтакте выглядела не такой, к какой мы привыкли сейчас. На ней постоянно шло общение с друзьями. Да,возможность писать личные сообщения была, но куда интереснее было вести дискуссию прилюдно.В октябре того года команде Дурова внезапно пришла идея убрать ее: вместо стены появились микроблоги — привычные нам записи, под которыми друзья могут оставлять комментарии. Это нововведение поменяло концепцию стене — вместо места для общения она стала новостной лентой, какую мы привыкли видеть в каждой соцсети.Обновление категорически не понравилось пользователям. Они создали группу «Мы против микроблога!», в нее вступило более 150 тысяч человек.Причем, недовольство предвиделось. Павел Дуров предварительно устроил голосование о том, стоит ли выпускать это обновление. Около 70% участников выступили против микроблогов, но это не помогло. Тогда же во ВКонтакте стали публиковать гневные статусы, такие как: «Дуров, верни стену!» Эта фраза стала главным мемом в истории соцсети. Но видимо, руководство было уверено, что именно за таким форматом будущее, и его стоит внедрить, несмотря на недовольство юзеров.В 2013 году за три месяца до обновления Павел Дуров сказал, что будущий апдейт мобильного приложения под iOS 7 не будет простым обновлением, разработчики буквально с нуля переписывают его. В итоге внешний вид программы полностью соответствовал дизайну нативных приложений iOS 7. Ни единого намека на скевоморфизм, прозрачный статус-бар, упор на голубой и белый цвета в оформлении разделов.За мобильной версией последовала и десктопная. В 2016 году разработчики выпустили обновленную версию сайта vk.com. Дизайн оказался более минималистичны. Разработчики увеличили ширину экрана и шрифты, убрали лишние детали, чтобы сделать сайт проще для восприятия. Самые востребованные «Новости» и «Сообщения» переехали выше в списке разделов.Апдейт был настолько масштабным, что у пользователей была возможность переключаться между старым и новым дизайном, чтобы привыкнуть к изменениям. В последствии ВКонтакте от нее отказалась, остался только тот дизайн, который применяется на сайте сейчас.Пользователи не сразу смирились с обновлением. На сайте Change.org даже появилась жалоба с требованием вернуть прежний дизайн.В петиции гладилось:Пользователи считали, чтоВ 2022 году ВКонтакте обновился еще раз. К этому моменту требования к соцсетям также изменились. Наше время — период индивидуальности. На платформе уже появились Клипы, теперь же компания занялась профилями пользователей.В соцсети появился более широкий набор инструментов для отображения профиля. Среди них уникальные цифровые аватары vmoji, они позволяют каждому человеку сформировать комфортное виртуальное пространство для общения и самовыражения в виртуальном мире с учетом персональных потребностей.— говорит CEO ВКонтакте Марина Краснова.В октябре текущего года соцсеть неожиданно обновилась. Больше всего изменения затронули страницы пользователей. Прежде всего, над аватаркой появился фон. Его особенность — совместимость с искусственным интеллектом. Чтобы создать обложку при помощи нейросети, не требуется усилий от пользователя: нужно просто зайти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку для генерации изображения, ее создаст искусственный интеллект. По готовности останется только выбрать один из четырёх вариантов и нажать кнопку «Установить обложку». Изображение автоматически будет добавлено в профиль с тематическим хештегом #ВКонтакте16.