Как менялась ВКонтакте: главные изменения за последние 16 лет

ВКонтакте исполнилось 16 лет. Эта соцсеть ныне конкурирует с TikTok и Telegram, но ни один из конкурентов не может тягаться с ней по части воспоминаний и легендарности.
Фактически она развивалась совместно со всем рунетом, еще с 2000-х в ней сидели почти все российские пользователи. Вспомним основные этапы ее развития.
2006 — соцсеть для выпускников элитных ВУЗов России
ВКонтакте появилась в 2006 году. Тогда у сайта еще был домен vkontakte.ru. И он не был создан для массовой аудитории. Тогда при первом заходе на сайт было объявление «Добро пожаловать в закрытый справочник студентов и выпускников элитных ВУЗов России. Этот сайт создан для того, чтобы друзья и однокурсники всегда оставались в контакте».
На входе пользователя встречали кнопки «Вход», «Регистрация» и «Помощь». Под ними был помещен информационный текст о ВКонтакте:
«С помощью этого сайта Вы можете:
Узнать больше о старых друзьях и найти новых.
Найти информацию о тех, с кем Вы учитесь или учились.
Оставить данные для друзей, чтобы они могли связаться с Вами».
Тут же сайт предлагал совершить небольшую экскурсию, чтобы продемонстрировать свои основные возможности. Среди всех материалов был скриншот, демонстрирующий общий вид страницы:
Там же располагался полный список создателей. Вот легендарная команда:
Павел Дуров, руководитель проекта, разработчик.
Николай Дуров, системный администратор.
Сергей Мартынов, консультант по оптимизации БД и масштабируемости.
Анастасия Вивчар, консультант по юзабилити.
Дмитрий Спиваков, консультант по маркетингу.
Александра Владимирова, техническая поддержка.
Ниже шел блок и результаты предновогоднего конкурса. С его помощью ВКонтакте привлекал аудиторию — нужно было пригласить друга, чтобы участвовать в розыгрыше техники Apple.
Нишевая платформа внезапно начала расти и выходить за пределы изначальной аудитории. В ней начали регистрироваться люди, не имеющие отношения к топовым ВУЗам, а сама площадка оказалась удобной для общения: можно было переписываться друг с другом, публиковать фотографии, публично делиться мыслями на стене. Кроме того, соцсеть разыгрывала технику Apple между теми, кто приглашал друзей, что искушало пользователей.
2010 — первое радикальное изменение и легендарное «Дуров, верни стену»
До октября 2010 года страница профиля во ВКонтакте выглядела не такой, к какой мы привыкли сейчас. На ней постоянно шло общение с друзьями. Да,возможность писать личные сообщения была, но куда интереснее было вести дискуссию прилюдно.
В октябре того года команде Дурова внезапно пришла идея убрать ее: вместо стены появились микроблоги — привычные нам записи, под которыми друзья могут оставлять комментарии. Это нововведение поменяло концепцию стене — вместо места для общения она стала новостной лентой, какую мы привыкли видеть в каждой соцсети.
Обновление категорически не понравилось пользователям. Они создали группу «Мы против микроблога!», в нее вступило более 150 тысяч человек.
Причем, недовольство предвиделось. Павел Дуров предварительно устроил голосование о том, стоит ли выпускать это обновление. Около 70% участников выступили против микроблогов, но это не помогло. Тогда же во ВКонтакте стали публиковать гневные статусы, такие как: «Дуров, верни стену!» Эта фраза стала главным мемом в истории соцсети. Но видимо, руководство было уверено, что именно за таким форматом будущее, и его стоит внедрить, несмотря на недовольство юзеров.
2016 — в ногу со временем и опять недовольство
В 2013 году за три месяца до обновления Павел Дуров сказал, что будущий апдейт мобильного приложения под iOS 7 не будет простым обновлением, разработчики буквально с нуля переписывают его. В итоге внешний вид программы полностью соответствовал дизайну нативных приложений iOS 7. Ни единого намека на скевоморфизм, прозрачный статус-бар, упор на голубой и белый цвета в оформлении разделов.
За мобильной версией последовала и десктопная. В 2016 году разработчики выпустили обновленную версию сайта vk.com. Дизайн оказался более минималистичны. Разработчики увеличили ширину экрана и шрифты, убрали лишние детали, чтобы сделать сайт проще для восприятия. Самые востребованные «Новости» и «Сообщения» переехали выше в списке разделов.
Апдейт был настолько масштабным, что у пользователей была возможность переключаться между старым и новым дизайном, чтобы привыкнуть к изменениям. В последствии ВКонтакте от нее отказалась, остался только тот дизайн, который применяется на сайте сейчас.
Пользователи не сразу смирились с обновлением. На сайте Change.org даже появилась жалоба с требованием вернуть прежний дизайн.
В петиции гладилось: «Вместо полноценного портала мы получили сырую версию, больше похожую на мобильное приложение. Неудобны и некрасивы практически все нововведения: от отображения лишь имен друзей на стартовой странице профиля до неказистой мобильной версии, которую язык не поворачивается назвать стильной».
Пользователи считали, что «в погоне за интересами горстки разработчиков, администрация «ВКонтакте» просто забыла (или забила) на всех остальных пользователях».
2022 — самовыражайся
В 2022 году ВКонтакте обновился еще раз. К этому моменту требования к соцсетям также изменились. Наше время — период индивидуальности. На платформе уже появились Клипы, теперь же компания занялась профилями пользователей.
В соцсети появился более широкий набор инструментов для отображения профиля. Среди них уникальные цифровые аватары vmoji, они позволяют каждому человеку сформировать комфортное виртуальное пространство для общения и самовыражения в виртуальном мире с учетом персональных потребностей.
«В новом профиле можно легко демонстрировать подписчикам свои интересы и увлечения, делиться творчеством. Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, лёгкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента», — говорит CEO ВКонтакте Марина Краснова.
Октябрь 2022 — новые профили с искусственным интеллектом
В октябре текущего года соцсеть неожиданно обновилась. Больше всего изменения затронули страницы пользователей. Прежде всего, над аватаркой появился фон. Его особенность — совместимость с искусственным интеллектом. Чтобы создать обложку при помощи нейросети, не требуется усилий от пользователя: нужно просто зайти в сервис «Обложка от ВКонтакте» и нажать кнопку для генерации изображения, ее создаст искусственный интеллект. По готовности останется только выбрать один из четырёх вариантов и нажать кнопку «Установить обложку». Изображение автоматически будет добавлено в профиль с тематическим хештегом #ВКонтакте16.
«Наша Команда безгранично увлечена тем, чтобы у пользователей появлялось ещё больше удобных инструментов, которые позволяют демонстрировать друзьям и подписчикам свои интересы, увлечения, индивидуальность, привлекать внимание к творчеству, сервисам и услугам», — говорит CEO ВКонтакте Марина Краснова.
Рост соцсети продолжался всегда, несмотря на споры о редизайне
И тем не менее, дизайн и ныне актуален. А со ВКонтакте полный порядок — средняя месячная аудитория «ВКонтакте» во втором квартале 2022 года составила рекордные 75,7 млн человек, что на 5,5% больше год к году.
У платформы были два спорных обновления, которые пользователи восприняли негативно, — отказ от стены и переход на новый минималистичный дизайн. Изменения воспринимались пользователями в штыки, и тем не менее, они развивали платформу. Ключевые показатели растут, а значит, несмотря на всеобщее недовольство, она все делала правильно.