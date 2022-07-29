Нашли 14 полезных ботов в Telegram. Мониторят посылки с AliExpress, сообщают о новинках кино

Подготовили для вас вторую подборку практичных Telegram-ботов. С их помощью вы сможете отслеживать посылки, узнавать о новинках кино, избегать спама, создавать собственные стикерпаки и т.д.Позволяет создать персонализированный стикерпак. Собираете любимые стикеры из разных наборов и объединяете их в одном. Это удобнее, чем разделы избранных и недавно использованных стикеров, поскольку тут можно добавлять их без ограничений.Создает дипфейк-видео, совмещая фотографию и ролик. Например, можно поменять лицо человека — вместо оригинального поставить то, что указано на фото.Бот, генерирующий фото несуществующих людей с помощью нейросети. Также он указывает его несуществующие личные данные: ФИО, банковские карты, номер телефона, адрес с индексом и т.д.Проверяет на вирусы небольшие файлы. Пересылаете ему, и он проводит диагностику. Понравится админам каналов, один из способов увести их — с помощью файла .xslx. Бот может предотвратить это.Пришлет скриншот веб-страницы, если вы отправите ему ссылку. Вдруг вы не захотите ее открывать.Бот для киноманов. Оповещает о выходе новых серий сериалов или о дате премьеры фильма.Озвучивает текст. Голос можно менять.Бот для простого создания сложных паролей и их запоминания с помощью мнемоники. Злоумышленникам будет в разы сложнее взломать ваш аккаунт, чем если вы будете применять обычный пароль.Перенесет музыку из одного сервиса в другой. Apple Music, VK, Яндекс Музыка, Spotify.Поможет проверить VPN сервис на надежность и блокировку в РФ. Сэкономит вам время. Напомним, Роскомнадзор заблокировал ряд VPN в России, включая Proton VPN и NordVPN.Создает фото по описанию. Пишете, что хотите увидеть на изображении, и бот выдает вам рисунок на основе этого описания.Позволяет создать временный почтовый ящик. На случай если вы не хотите утонуть в спам-рассылках, а указать электронную почту нужно.Показывает биржевой курс доллара, евро и котировки нефти Brent.Бот для отслеживания почтовых отправлений по трек-номерам. Удобно, если вы часто заказываете товары с AliExpress.