Нашли 14 полезных ботов в Telegram. Мониторят посылки с AliExpress, сообщают о новинках кино

Подготовили для вас вторую подборку практичных Telegram-ботов. С их помощью вы сможете отслеживать посылки, узнавать о новинках кино, избегать спама, создавать собственные стикерпаки и т.д.
@fStikBot
Позволяет создать персонализированный стикерпак. Собираете любимые стикеры из разных наборов и объединяете их в одном. Это удобнее, чем разделы избранных и недавно использованных стикеров, поскольку тут можно добавлять их без ограничений.
@DeepFakerBot
Создает дипфейк-видео, совмещая фотографию и ролик. Например, можно поменять лицо человека — вместо оригинального поставить то, что указано на фото.
@Neuroperson_bot
Бот, генерирующий фото несуществующих людей с помощью нейросети. Также он указывает его несуществующие личные данные: ФИО, банковские карты, номер телефона, адрес с индексом и т.д.
Dr.Web @drwebbot
Проверяет на вирусы небольшие файлы. Пересылаете ему, и он проводит диагностику. Понравится админам каналов, один из способов увести их — с помощью файла .xslx. Бот может предотвратить это.
@Siteshot_bot
Пришлет скриншот веб-страницы, если вы отправите ему ссылку. Вдруг вы не захотите ее открывать.
@BeNotice_Bot
Бот для киноманов. Оповещает о выходе новых серий сериалов или о дате премьеры фильма.
@Txt_to_voicebot
Озвучивает текст. Голос можно менять.
@EasyStrongPasswordBot
Бот для простого создания сложных паролей и их запоминания с помощью мнемоники. Злоумышленникам будет в разы сложнее взломать ваш аккаунт, чем если вы будете применять обычный пароль.
@wholovesmusicbot
Перенесет музыку из одного сервиса в другой. Apple Music, VK, Яндекс Музыка, Spotify.
@checkVPNbot
Поможет проверить VPN сервис на надежность и блокировку в РФ. Сэкономит вам время. Напомним, Роскомнадзор заблокировал ряд VPN в России, включая Proton VPN и NordVPN.
@sber_rudalle_xl_bot
Создает фото по описанию. Пишете, что хотите увидеть на изображении, и бот выдает вам рисунок на основе этого описания.
@TempMailBot
Позволяет создать временный почтовый ящик. На случай если вы не хотите утонуть в спам-рассылках, а указать электронную почту нужно.
@RubBot
Показывает биржевой курс доллара, евро и котировки нефти Brent.
@posttrackbot
Бот для отслеживания почтовых отправлений по трек-номерам. Удобно, если вы часто заказываете товары с AliExpress.