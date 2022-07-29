Telegram Мессенджеры

Нашли 14 полезных ботов в Telegram. Мониторят посылки с AliExpress, сообщают о новинках кино

Денис
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Подготовили для вас вторую подборку практичных Telegram-ботов. С их помощью вы сможете отслеживать посылки, узнавать о новинках кино, избегать спама, создавать собственные стикерпаки и т.д. 

@fStikBot

 
Позволяет создать персонализированный стикерпак. Собираете любимые стикеры из разных наборов и объединяете их в одном. Это удобнее, чем разделы избранных и недавно использованных стикеров, поскольку тут можно добавлять их без ограничений. 

@DeepFakerBot

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Создает дипфейк-видео, совмещая фотографию и ролик. Например, можно поменять лицо человека — вместо оригинального поставить то, что указано на фото. 

@Neuroperson_bot

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Бот, генерирующий фото несуществующих людей с помощью нейросети. Также он указывает его несуществующие личные данные: ФИО, банковские карты, номер телефона, адрес с индексом и т.д.

Dr.Web @drwebbot

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Проверяет на вирусы небольшие файлы. Пересылаете ему, и он проводит диагностику. Понравится админам каналов, один из способов увести их — с помощью файла .xslx. Бот может предотвратить это. 

@Siteshot_bot

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Пришлет скриншот веб-страницы, если вы отправите ему ссылку. Вдруг вы не захотите ее открывать. 

@BeNotice_Bot

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Бот для киноманов. Оповещает о выходе новых серий сериалов или о дате премьеры фильма. 

@Txt_to_voicebot

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Озвучивает текст. Голос можно менять. 

@EasyStrongPasswordBot

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Бот для простого создания сложных паролей и их запоминания с помощью мнемоники. Злоумышленникам будет в разы сложнее взломать ваш аккаунт, чем если вы будете применять обычный пароль. 

@wholovesmusicbot

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Перенесет музыку из одного сервиса в другой. Apple Music, VK, Яндекс Музыка, Spotify. 

@checkVPNbot

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Поможет проверить VPN сервис на надежность и блокировку в РФ. Сэкономит вам время. Напомним, Роскомнадзор заблокировал ряд VPN в России, включая Proton VPN и NordVPN. 

@sber_rudalle_xl_bot

Снимок экрана 2022-07-29 в 03.23.22.png

Создает фото по описанию. Пишете, что хотите увидеть на изображении, и бот выдает вам рисунок на основе этого описания. 

@TempMailBot

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Позволяет создать временный почтовый ящик. На случай если вы не хотите утонуть в спам-рассылках, а указать электронную почту нужно. 

@RubBot

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Показывает биржевой курс доллара, евро и котировки нефти Brent. 

@posttrackbot

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Бот для отслеживания почтовых отправлений по трек-номерам. Удобно, если вы часто заказываете товары с AliExpress. 
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