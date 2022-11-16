«Он понятия не имеет, какую чушь несет». Как Илон Маск творит дичь, управляя Twitter

Увольнение сотрудника из-за публичного спора

«Он понятия не имеет, какую чушь несет»

Селебрити разгневались из-за галочки

Сотрудников уволили и попросили вернуться

Что будет с Twitter?

Илон Маск купил «Твиттер» и генерировал главное реалити-шоу в ИТ-индустрии. Бизнесмен уволил топ-менеджмент и уведомил сотрудников, что большинство штатных сотрудников и подрядчиков также лишатся работы из-за перестройки корпоративной сферы соцсети.Основатель Tesla и Space X уверен, что с ним Twitter выйдет на новый уровень по посещаемости и выручке. Однако экс-сотрудники компании и маркетологи преимущественно говорят, что с ним соцсеть ждет если не крах, то медленная деградация. Разберемся, за что критикуют Илона Маска.В одном из твитов Маск извинился перед пользователями, за то что приложение соцсети на Android работает слишком медленно. «Чтобы прогрузить одну только ленту, приложение запускает свыше 1000 вызовов удалённых процедур!» — написал он.В реплаях IT-специалист компании Эрик Фронхофер написал, что занимается поддержкой приложения около шести лет и не может подтвердить высказывание бизнесмена о том, что версия для Android работает медленнее версии для iOS.Маск вступил в спор с разработчиком и спросил, что тот сделал для решения проблемы с медленной загрузкой приложение. Следом он сообщил об увольнении Фронхофера. Экс-сотрудник компании рассказал изданию Forbes, что не получал об этом никаких уведомлений. Через несколько часов после перепалки с Маском его корпоративный ноутбук перестал работать.Фронхофер был не единственным разработчиком Twitter, кто ответил Маску под постом о медленной работе приложения и был уволен. Аналогичным образом поступил в прошлом руководитель отдела разработки Бен Лейб, проработавший в компании около 10 лет.Под публикацией о медленной загрузке Twitter для Android Лейб высказался жестче: «Как бывший технический руководитель команды Timelines Infrastructure в Twitter, я могу с уверенностью сказать, что этот человек понятия не имеет, какую чушь несет».Маск ищет способы дополнительной монетизации Twitter под своим руководством. Один из способов — платная верификация ценой в $20 в месяц. Помимо этого, подписка дает приоритет в поисковой выдаче и отображении реплаев, возможность публиковать длинные видео- и аудиоролики, а также сокращение показов рекламы в два раза.Аудитория соцсети восприняла реформу негативно. Некоторые известные пользователи пригрозили уйти с платформы, если Маск заставит их платить за уже выданную верификацию. Писатель Стивен Кинг сообщил, что «это Twitter должен ему платить». После этого поста Маск предложил снизить стоимость услуги с 20 до восьми долларов в месяц. Также негативно о верификации высказался баскетболист Леброн Джеймс. Певица и обладательница премии «Грэмми» Тони Брэкстон уже объявила, что покидает соцсеть.Основатель аналитического сайта FiveThirtyEight Нейт Силвер также раскритиковал решение Маска: «Я, вероятно, идеальная аудитория для такого решения — активно пользуюсь твиттером, могу платить $20 в месяц, особо не высказываюсь против Илона, но я за эти годы создал горы ценного и бесплатного контента, так что Twitter может идти куда подальше».Сооснователь и бывший CEO «Твиттера» Джек Дорси высказался о массовых увольнениях. Однако его критика не была направлена в сторону нового владельца соцсети — по его словам, он слишком сильно увеличил число рабочих мест перед кризисом.«Я понимаю, что многие злятся на меня. Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: я слишком быстро увеличил размер компании. Я прошу прощения за это», — написал Дорси.Однако к Маску тоже появились вопросы. Все дошло до того, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Маска обеспечить соблюдение прав человека в компании.Кроме того, Bloomberg сообщает, что Twitter стал обращаться к ряду сотрудников с просьбой вернуться на работу. По полученным агентством данным, некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке.Илона Маска массово критикуют за странные управленческие методы, и тем не менее, Twitter при нем пока прогрессирует. «Сегодня достигнуто рекордное число активных пользователей», — написал Маск 11 ноября.Только преждевременно подвести итоги его руководства не получится. Сделка по приобретению соцсети была завершена лишь 27 октября. На момент публикации твита о рекордной активности прошло лишь две недели. Посмотрим, какими будут показатели у соцсети спустя год и более долгий промежуток времени. А пока нам остается наблюдать за действиями бизнесмена и радоваться, что мы не работаем в Twitter и не читаем это все с таким лицом.