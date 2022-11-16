«Он понятия не имеет, какую чушь несет». Как Илон Маск творит дичь, управляя Twitter

Илон Маск купил «Твиттер» и генерировал главное реалити-шоу в ИТ-индустрии. Бизнесмен уволил топ-менеджмент и уведомил сотрудников, что большинство штатных сотрудников и подрядчиков также лишатся работы из-за перестройки корпоративной сферы соцсети.
Основатель Tesla и Space X уверен, что с ним Twitter выйдет на новый уровень по посещаемости и выручке. Однако экс-сотрудники компании и маркетологи преимущественно говорят, что с ним соцсеть ждет если не крах, то медленная деградация. Разберемся, за что критикуют Илона Маска.
Увольнение сотрудника из-за публичного спора
В одном из твитов Маск извинился перед пользователями, за то что приложение соцсети на Android работает слишком медленно. «Чтобы прогрузить одну только ленту, приложение запускает свыше 1000 вызовов удалённых процедур!» — написал он.
В реплаях IT-специалист компании Эрик Фронхофер написал, что занимается поддержкой приложения около шести лет и не может подтвердить высказывание бизнесмена о том, что версия для Android работает медленнее версии для iOS.
Маск вступил в спор с разработчиком и спросил, что тот сделал для решения проблемы с медленной загрузкой приложение. Следом он сообщил об увольнении Фронхофера. Экс-сотрудник компании рассказал изданию Forbes, что не получал об этом никаких уведомлений. Через несколько часов после перепалки с Маском его корпоративный ноутбук перестал работать.
«Он понятия не имеет, какую чушь несет»
Фронхофер был не единственным разработчиком Twitter, кто ответил Маску под постом о медленной работе приложения и был уволен. Аналогичным образом поступил в прошлом руководитель отдела разработки Бен Лейб, проработавший в компании около 10 лет.
Под публикацией о медленной загрузке Twitter для Android Лейб высказался жестче: «Как бывший технический руководитель команды Timelines Infrastructure в Twitter, я могу с уверенностью сказать, что этот человек понятия не имеет, какую чушь несет».
Селебрити разгневались из-за галочки
Маск ищет способы дополнительной монетизации Twitter под своим руководством. Один из способов — платная верификация ценой в $20 в месяц. Помимо этого, подписка дает приоритет в поисковой выдаче и отображении реплаев, возможность публиковать длинные видео- и аудиоролики, а также сокращение показов рекламы в два раза.
Аудитория соцсети восприняла реформу негативно. Некоторые известные пользователи пригрозили уйти с платформы, если Маск заставит их платить за уже выданную верификацию. Писатель Стивен Кинг сообщил, что «это Twitter должен ему платить». После этого поста Маск предложил снизить стоимость услуги с 20 до восьми долларов в месяц. Также негативно о верификации высказался баскетболист Леброн Джеймс. Певица и обладательница премии «Грэмми» Тони Брэкстон уже объявила, что покидает соцсеть.
Основатель аналитического сайта FiveThirtyEight Нейт Силвер также раскритиковал решение Маска: «Я, вероятно, идеальная аудитория для такого решения — активно пользуюсь твиттером, могу платить $20 в месяц, особо не высказываюсь против Илона, но я за эти годы создал горы ценного и бесплатного контента, так что Twitter может идти куда подальше».
Сотрудников уволили и попросили вернуться
Сооснователь и бывший CEO «Твиттера» Джек Дорси высказался о массовых увольнениях. Однако его критика не была направлена в сторону нового владельца соцсети — по его словам, он слишком сильно увеличил число рабочих мест перед кризисом.
«Я понимаю, что многие злятся на меня. Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: я слишком быстро увеличил размер компании. Я прошу прощения за это», — написал Дорси.
Однако к Маску тоже появились вопросы. Все дошло до того, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Маска обеспечить соблюдение прав человека в компании.
Кроме того, Bloomberg сообщает, что Twitter стал обращаться к ряду сотрудников с просьбой вернуться на работу. По полученным агентством данным, некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке.
Что будет с Twitter?
Илона Маска массово критикуют за странные управленческие методы, и тем не менее, Twitter при нем пока прогрессирует. «Сегодня достигнуто рекордное число активных пользователей», — написал Маск 11 ноября.
Только преждевременно подвести итоги его руководства не получится. Сделка по приобретению соцсети была завершена лишь 27 октября. На момент публикации твита о рекордной активности прошло лишь две недели. Посмотрим, какими будут показатели у соцсети спустя год и более долгий промежуток времени. А пока нам остается наблюдать за действиями бизнесмена и радоваться, что мы не работаем в Twitter и не читаем это все с таким лицом.