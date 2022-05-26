Попробовал СБПэй. Замена Apple Pay и Google Pay готова?

СБПэй – приложение для мобильных телефонов, с помощью которого можно производить оплату по QR-коду. Фактически это прямая замена Apple Pay и Google Pay.
Основное отличие — вместо того, чтобы приложить телефон к терминалу, вам нужно сканировать QR-код. Но оно не единственное, отличие также заключается в способе оплаты. MirPay, GooglePay, ApplePay и подобные приложения выполняют оплату по Visa и Mastercard. Для платежа им необходимы данные банковской карты, привязанной к приложению.
СБПэй не использует данные банковских карт. Все платежи выполняются с банковского счета пользователя приложения, а он есть у каждого, кому банк выпустил карту или открыл вклад.
Платежную систему можно использовать в розничных магазинах, а также оплачивать покупки товаров онлайн.
Процесс работы с СБПэй
Соответствующее приложение необходимо установить на смартфон из Google Play и App Store. На страницах смущает преобладающее количество негативных отзывов. И тем не менее, мне кажется, что со временем ситуация исправится. Приложению меньше года (оно появилось прошлой осенью), кроме того, его функциональность отличается от Apple Pay и Google Pay, что первое время может раздражать пользователя.
Зато запуск приложения очень удобный. Система автоматически предлагает вам авторизоваться через почту, привязанную к iCloud. Достаточно нажать кнопку «Подтвердить» и авторизоваться с помощью Face ID. Пара секунд и готово — вы вошли в приложение.
Далее нужно выбрать банк и указать номер счета в нем. Напомним, система работает не с картами, все платежи выполняются с банковского счета пользователя. И тут проблема: самых популярных — Сбера, Альфы и Тинькофф — здесь нет. Только малоизвестные, вроде ФИНАМ и Газэнергобанка.
К счастью, у меня есть карта Совкомбанка, счет в нем я и привязал. Чтобы увидеть его, необходимо открыть собственную карту в приложении и посмотреть реквизиты. Если же его нет, то стоит завести карту в одном из банков. Важно: к СБПэй можно привязать только дебетовый, но не кредитный счет.
Как им пользоваться?
Чтобы оплатить товар, нужно отсканировать промокод с помощью приложения СБПэй. Они постепенно вводятся в крупных сетях. Уже сейчас их поддерживают три крупных бренда:
- Wildberries
- Л’Этуаль
- Красное & Белое
Я протестировал приложение в Красном & Белом. Подходите к кассе, вам пробивают заказ, говорите что оплачиваете по QR-коду. Сканируете, касса засчитывает перевод. Готово.
Мне этот процесс показался необоснованно долгим в отличие от Apple Pay. Кнопки открытия именно этого приложения на смартфоне нет, нужно выполнить сразу три действия вместо одного — открыть приложение, выбрать оплату и навести камеру на QR-код.
Кажется, проще достать карту и приложить ее к терминалу. Относительно нее удобство только одно — пластик можно не носить с собой и не бояться потерять, но процесс длится в разы дольше.
Что если у меня нет карт этих банков?
По QR-коду можно оплачивать и в приложениях мобильных банков. Например, в Сбере необходимо зайти в раздел «Платежи» и выбрать клавишу «QR-кода».
Механика та же самая — наводите на QR-код, и система производит оплату. Отличий нет вообще.
На сайтах же в этом случае потребуется привязать карту. У большинства сервисов есть возможность сохранить ее данные, после чего для оплаты потребуется ввести четырехзначный код подтверждения. Процесс тоже дольше, чем в случае с Apple Pay, но дополнительное действие только одно — открывать дополнительные приложения не нужно.
Итог
СБПэй кажется мне перспективной, но пока неготовой разработкой. У сервиса есть шанс стать полноценной альтернативой Apple Pay и Google Pay, но для этого нужна поддержка всех банков и сетей магазинов.
Государство работает над его распространением. ЦБ уже сообщил, что 1 июля все кредитные организации должны обеспечить клиентам возможность пользоваться сервисом.
В плане удобства, привыкнуть можно к чему угодно, только факт в том, что по этой части Apple Pay и Google Pay не заменить. Слишком уж комфортно оплачивать покупки одним касанием телефона.
Тем не менее, при наличии должной инфраструктуры я перейду на QR-коды вместо пластика. Карточки постоянно теряются и занимают лишнее место в кармане. Удобно, когда их функцию может выполнить смартфон. Жду когда это снова станет реально.