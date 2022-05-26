Платежная система Переводы

Попробовал СБПэй. Замена Apple Pay и Google Pay готова?

Денис
afa962miqggglxx2qe9rjnh8dpxb92qf.png

СБПэй – приложение для мобильных телефонов, с помощью которого можно производить оплату по QR-коду. Фактически это прямая замена Apple Pay и Google Pay. 

Основное отличие — вместо того, чтобы приложить телефон к терминалу, вам нужно сканировать QR-код. Но оно не единственное, отличие также заключается в способе оплаты. MirPay, GooglePay, ApplePay и подобные приложения выполняют оплату по Visa и Mastercard. Для платежа им необходимы данные банковской карты, привязанной к приложению.

СБПэй не использует данные банковских карт. Все платежи выполняются с банковского счета пользователя приложения, а он есть у каждого, кому банк выпустил карту или открыл вклад. 

Платежную систему можно использовать в розничных магазинах, а также оплачивать покупки товаров онлайн. 

Процесс работы с СБПэй

charlesdeluvio-Dilfan21P8o-unsplash.jpg

Соответствующее приложение необходимо установить на смартфон из Google Play и App Store. На страницах смущает преобладающее количество негативных отзывов. И тем не менее, мне кажется, что со временем ситуация исправится. Приложению меньше года (оно появилось прошлой осенью), кроме того, его функциональность отличается от Apple Pay и Google Pay, что первое время может раздражать пользователя. 

491f584c0dafd95df2630051bf986a8f61b1d5c3.png

Зато запуск приложения очень удобный. Система автоматически предлагает вам авторизоваться через почту, привязанную к iCloud. Достаточно нажать кнопку «Подтвердить» и авторизоваться с помощью Face ID. Пара секунд и готово — вы вошли в приложение. 

491f584c0dafd95df2630051bf986a8f61b1d5c3.png

Далее нужно выбрать банк и указать номер счета в нем. Напомним, система работает не с картами, все платежи выполняются с банковского счета пользователя. И тут проблема: самых популярных — Сбера, Альфы и Тинькофф — здесь нет. Только малоизвестные, вроде ФИНАМ и Газэнергобанка. 

К счастью, у меня есть карта Совкомбанка, счет в нем я и привязал. Чтобы увидеть его, необходимо открыть собственную карту в приложении и посмотреть реквизиты. Если же его нет, то стоит завести карту в одном из банков. Важно: к СБПэй можно привязать только дебетовый, но не кредитный счет. 

Как им пользоваться?

sbpay-shop_1200x700_28a.jpeg

Чтобы оплатить товар, нужно отсканировать промокод с помощью приложения СБПэй. Они постепенно вводятся в крупных сетях. Уже сейчас их поддерживают три крупных бренда:
  • Wildberries 
  • Л’Этуаль 
  • Красное & Белое 
В других сетях я не нашел QR-кодов. Их нет, например, в Магнолии, Пятерочке и Перекрестке. То есть карту с собой пока приходится брать, потому что неизвестно, будет ли возможность расплатиться бесконтактно. Минусом я это не назову. Сервис работает около трех месяцев, магазины и сервисы не успели адаптироваться к новым реалиям. 

Я протестировал приложение в Красном & Белом. Подходите к кассе, вам пробивают заказ, говорите что оплачиваете по QR-коду. Сканируете, касса засчитывает перевод. Готово. 

Мне этот процесс показался необоснованно долгим в отличие от Apple Pay. Кнопки открытия именно этого приложения на смартфоне нет, нужно выполнить сразу три действия вместо одного — открыть приложение, выбрать оплату и навести камеру на QR-код. 

Кажется, проще достать карту и приложить ее к терминалу. Относительно нее удобство только одно — пластик можно не носить с собой и не бояться потерять, но процесс длится в разы дольше. 
На сайтах процесс аналогичный. В ПК-версии указываете способ оплаты «по QR-коду» и жмете «Оплатить». На экране высветится код, сканируете его, и оплата проходит. 

Что если у меня нет карт этих банков?

 
491f584c0dafd95df2630051bf986a8f61b1d5c3.png

По QR-коду можно оплачивать и в приложениях мобильных банков. Например, в Сбере необходимо зайти в раздел «Платежи» и выбрать клавишу «QR-кода». 
Механика та же самая — наводите на QR-код, и система производит оплату. Отличий нет вообще. 

На сайтах же в этом случае потребуется привязать карту. У большинства сервисов есть возможность сохранить ее данные, после чего для оплаты потребуется ввести четырехзначный код подтверждения. Процесс тоже дольше, чем в случае с Apple Pay, но дополнительное действие только одно — открывать дополнительные приложения не нужно. 

Итог

asu4i0uqluyjlwt1ynsvjpwdd7cti4s9.jpeg

СБПэй кажется мне перспективной, но пока неготовой разработкой. У сервиса есть шанс стать полноценной альтернативой Apple Pay и Google Pay, но для этого нужна поддержка всех банков и сетей магазинов. 

Государство работает над его распространением. ЦБ уже сообщил, что 1 июля все кредитные организации должны обеспечить клиентам возможность пользоваться сервисом. 

В плане удобства, привыкнуть можно к чему угодно, только факт в том, что по этой части Apple Pay и Google Pay не заменить. Слишком уж комфортно оплачивать покупки одним касанием телефона. 

Тем не менее, при наличии должной инфраструктуры я перейду на QR-коды вместо пластика. Карточки постоянно теряются и занимают лишнее место в кармане. Удобно, когда их функцию может выполнить смартфон. Жду когда это снова станет реально. 
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
В «СБПэй» появилась поддержка NFC. Полноценная замена Google Pay и Apple Pay готова?
Стало известно, как владельцы iPhone выкручиваются без Apple Pay в России
Российский суд объяснил, нарушает ли отключение Apple Pay права потребителей

Рекомендации

Рекомендации

В Google Play удалили еще два важных российских приложения
В WhatsApp можно будет скрыться от родственников и коллег. Новая функция, о которой мечтают все
После ухода Spotify и Apple Music попробовал четыре российских сервиса и выбрал лучшие. Яндекс Музыка, ВК, СберЗвук или МТС Music?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+3765
tellurian
Не замена, а один из способов. Не самый удобный. Не везде есть интернет. :(
21 минуту назад
#
+647
Grealex
Об этом нужно писать через 3-6 мес. Сейчас это сырье, которое работает с такими же банками и к тому же хрен где расплатишься. Вот когда доведут до ума, тогда и поговорим.
5 минут назад
#