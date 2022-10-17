Что происходит с AliExpress? Разобрались в работе маркеплейса

В октябре текущего года AliExpress удивил жителей РФ — дизайн сайта обновился, а помимо этого, у пользователей появились проблемы с оплатой товаров.
При открытии страницы вверху появлялось объявление «товар уже разобрали». Следом магазин предлагает выбрать другие доступные варианты, но при их выборе появлялось такое же сообщение. Таким образом, сделать заказ, добавить в избранное или просто просмотреть товар было невозможно.
Что произошло с сайтом?
Ничего. Проблема решилась сама собой — спустя несколько часов на сайте снова появилась информация о наличии товара, возможность заказать его также вернулась. Даже в комментариях к нашей публикации читатели сообщали, что проблем с просмотром товара, добавлением в корзину, оплатой и доставкой не было.
AliExpress не делал заявлений о том, что для россиян наложены очередные ограничения. Стало быть, на сайте просто появился баг, из-за которого нельзя было заказывать товары в РФ в течение нескольких часов.
Но есть и изменения. Особенно это важно знать тем, кто покупает на маркетплейсе уже больше года и через мобильное приложение.
Что все-таки изменилось?
С 2022 года покупки в глобальном приложении AliExpress для россиян невозможны. При попытке оплатить товар будет предлагаться перейти в новое приложение (App Store, Google Play). С того момента покупки, кэшбэк, поиск и другое доступны только в новом мобильном приложении, специально созданном для российских пользователей.
По официальной версии AliExpress, это было сделано не из-за санкций, а в рамках локализации маркетплейса. Напомним, он продвигается в России совместно с Alibaba Group, «Мегафоном», Mail.Ru Group и Российским фондом прямых инвестиций.
И развитие локализованного приложения проходит успешно. В мае текущего года компания подчеркнула, что пользователи уже проводят в новом приложении на 20% больше времени, чем в глобальном. При этом веб-версия и мобильный сайт AliExpress продолжают работать без изменений.
Чем новое российское отличается от глобального?
По ассортименту ничем. Войти в новое приложение можно с сохранением всех покупок, купонов и бонусов. При авторизации интерфейс предлагает регистрацию по номеру телефона, но при этом вы можете авторизоваться по почте, как это делали в глобальной версии. Выберите «Войти другим способом», там вы найдете другие способы, включая электронную почту или Google-аккаунт.
Зато есть изменения с точки зрения дизайна и функциональности. А именно:
- Переосмысленный дизайн — его сделали менее перегруженным, чем у глобальной версии, теперь между элементами интерфейсам больше расстояние;
- Улучшенный поиск — он точнее ищет товары с описанием на русском языке;
- Программа лояльности — в зависимости от рейтинга за покупки можно получать до 5% кэшбэка на покупки и оплачивать ими до 20% стоимости товара;
- Местная лента и прямые эфиры — товары и контент от российских продавцов.
Что еще изменилось на AliExpress?
В октябре этого же года AliExpress резко повысил цены в рублях на фоне укрепления российской валюты. Об этом можно судить по данным аналитических сайтов, мониторящих курсы валют.
Перед выходными, со вторника по пятницу курс рубля к доллару на бирже начал укрепляться. В пятницу он практически дошел до летних рекордов и в моменте доллар стоил 53 рубля. К вечеру пятницы он начал выравниваться и на выходные установился курс примерно в 58 рублей за доллар. При этом курс ЦБ РФ на субботу — 55,30 рублей.
Это закономерно — у маркетплейсов есть собственный курс валют, отличающийся от тех, что выставляют банки. Если хотите покупать на AliExpress с максимальной выгодой, мониторьте его изменение, сделать это можно на сайте https://helpix.ru/currency.
А в остальном AliExpress работает без изменений. Проблем с оплатой нет, с доставкой тоже. А устранение багов из-за редизайна сайта — вопрос времени.