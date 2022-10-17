Что происходит с AliExpress? Разобрались в работе маркеплейса

Что произошло с сайтом?

В октябре текущего года AliExpress удивил жителей РФ — дизайн сайта обновился, а помимо этого, у пользователей появились проблемы с оплатой товаров.При открытии страницы вверху появлялось объявление «товар уже разобрали». Следом магазин предлагает выбрать другие доступные варианты, но при их выборе появлялось такое же сообщение. Таким образом, сделать заказ, добавить в избранное или просто просмотреть товар было невозможно.