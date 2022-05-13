Сбер «вернулся» на iPhone, но скачивать приложение нельзя. Это мошенники

В App Store появилось приложение «Сбербанк онлайн сайт». Сбережением сообщил, что его создали мошенники, и уже работает над его устранением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сам банк.13 мая приложение оказалось в списке самых скачиваемых в магазине приложений для iOS. В качестве продавца указан некий Саид Ахмедов, а в описании говорится, что это «приложения для моментального входа в сайт сбербанк онлайн» и что «в приложении получить доступ к сайту на много быстрее» (орфография сохранена).Официальный представитель «Сбера» подтвердил РБК, что приложение создали мошенники, его нельзя скачивать, а банк работает над его блокировкой. Также он посоветовал пользователям быть бдительнее.Напомним, официальное приложение Сбербанка стало недоступно для скачивания в App Store с 12 апреля из-за санкций. Пользователи iOS-устройств могут пользоваться сервисом только с помощью веб-версии.