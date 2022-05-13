+141
Сбер «вернулся» на iPhone, но скачивать приложение нельзя. Это мошенники
Денис Марков —
В App Store появилось приложение «Сбербанк онлайн сайт». Сбережением сообщил, что его создали мошенники, и уже работает над его устранением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сам банк.
13 мая приложение оказалось в списке самых скачиваемых в магазине приложений для iOS. В качестве продавца указан некий Саид Ахмедов, а в описании говорится, что это «приложения для моментального входа в сайт сбербанк онлайн» и что «в приложении получить доступ к сайту на много быстрее» (орфография сохранена).
Официальный представитель «Сбера» подтвердил РБК, что приложение создали мошенники, его нельзя скачивать, а банк работает над его блокировкой. Также он посоветовал пользователям быть бдительнее.
Напомним, официальное приложение Сбербанка стало недоступно для скачивания в App Store с 12 апреля из-за санкций. Пользователи iOS-устройств могут пользоваться сервисом только с помощью веб-версии.
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Комментарии
+4295
Да что так зад то рвать из-за этого Сберба? Конечно, банк популярный, банкоматов как грязи, но а кроме этого, какие у него преимущества? Абсолютно никаких, накупили хрен пойми чего, а потом накрыли эту шарагу и теперь кому их все сто компаний надо? Да подавляющее большинство интернет-магазинов и компаний, стороной их обходят. Куда не глянь, везде рассрочки и кредиты или от Альфабанка с ВТБ или ещё от других организаций. Чёрным по белому же сказали, что нет официального приложения в AppStore и Google Play, какие могут быть варианты скачивания из официальных магазинов? Да и если пользовался, то прекрасно видно по скриншотам что это какой-то разводняк и мутная тема. Не надо качать абы что, думать головой надо и глазами внимательно смотреть
13 мая 2022 в 19:21
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+526
Некоторым просто достаточно того, что банкоматы есть на каждом шагу (снял/положил).
«13 мая приложение оказалось в списке самых скачиваемых в магазине приложений для iOS»
Интересно кто приложил к этому руку, чтобы помочь скомпрометировать Сбер, а заодно поднасpать гражданам РФ ?
«13 мая приложение оказалось в списке самых скачиваемых в магазине приложений для iOS»
Интересно кто приложил к этому руку, чтобы помочь скомпрометировать Сбер, а заодно поднасpать гражданам РФ ?
13 мая 2022 в 20:03
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+4295
Господи, ну можно подумать, на нем вся жизнь кончилась. Сберб был хорошим банком лет 8-10 назад. Юзаю их услуги с 2005 года и есть с чем сравнить. То что Сбербу хочет кто-то под****ть, оно и и не удивительно, потому что врагов себе он нажил за годы очень не мало. Такое случается, когда пытаешься корчить из себя царька и задвигаешь всех остальных на правах сильного. Но ситуация сейчас в корне изменилась, из князи в грязи как говорится. Теперь ни реально устаревшие банкоматы, коих в регионах целая туча (работают через один) не поменять, ни вообще толком ничего не сделать. Дочки и побочный бизнес их в нынешних условиях стал полностью бесполезен. Ну и всё таки 250 тысяч сотрудников это тоже дофига, но всяк без работы не останутся, банков других (неподсанкционных) ещё очень много
13 мая 2022 в 20:45
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0
Слово «Банк» в таком контексте, пишется с большой буквы, грамотеи
13 мая 2022 в 22:47
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+5
+4295
Просто, в том же китайском AppStore целая куча шлака и сомнительных приложений. Каждый год, чистят и удаляют тысячи и десятки тысяч приложений. Поэтому возможно всё, но всё же, подобные случаи в российском и европейском сегменте AppStore крайне редки
14 мая 2022 в 00:02
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Они же типа всё дестко модерируют, или сейчас это не актуально для России?
Факт, что магазин стал шлаком и толком проверка не ведётся.
Раньше за это хаяли магазин от андрюши, но похоже это ждёт и яблоко.
Факт, что магазин стал шлаком и толком проверка не ведётся.
Раньше за это хаяли магазин от андрюши, но похоже это ждёт и яблоко.
14 мая 2022 в 07:19
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В чем проблема выдернуть приложение (установочный файл) из копии или у кого-нибудь из родственников через iMazing и установить себе, если надо? Всё прекрасно работает. У себя на новый телефон установил ipa файл, который взял из копии у жены. Всё прекрасно работает, никаких проблем. Как не посмотришь комментарии, так все такие продвинутые, модные и с новыми гаджетами, но при этом элементарных вещей сделать не могут))))
15 мая 2022 в 17:17
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