«Соцсеть теперь в руках здравомыслящих людей». Как Илон Маск меняет Twitter

27 октября состоялась продажа Twitter Илону Маску. Компания пока не принимала радикальных решений касательно собственной деятельности, но бизнесмен уже отметился рядом ярких действий. Собрали хронологию развития соцсети при Маске, его главные действия и заявления.
Увел компанию с нью-йоркской биржиС 8 ноября приобрести активы компании будет невозможно, так как 100% активов будет владеть основатель Tesla и Space X. Структура, принадлежащая Илону Маску, X Holdings II, приобрела Twitter, Inc. по цене $54,2 за каждую акцию.
Побывал в офисе
Приобретя соцсеть, бизнесмен побывал в офисе компании, занимающейся ее созданием. Но главное не это. Пользователи сети заметили грустные лица на фото Илона Маска в штаб-квартире Twitter. Им показалось, что некоторые члены команды восприняли новость о покупке компании Маском без энтузиазма. «Какие лица вы делаете, когда вас вот-вот уволят», — пишет один из пользователей «Твиттера».
Сократил штатМаск приказал провести сокращение по всей компании. Сейчас в Twitter работает около 7500 сотрудников. Каким будет штат и кем заменят уволенных сотрудников, не сообщается. Ранее The Washington Post сообщал, что он хотел уволить 75% штата, но сам бизнесмен это опроверг.
Уволил топ-менеджеровСтав владельцем, предприниматель уволил гендиректора Twitter Парага Агравала, который сменил в должности Джека Дорси, и финансового директора Неда Сигала. Оба на момент завершения сделки находились в штаб-квартире компании, как только она состоялась, их вывела охрана.
Под увольнения также попали: директор по работе с клиентами Сара Персонетт, до этого обрадовавшаяся сделке, и директор по корпоративной политике Виджая Гадде, которую Маск критиковал за цензуру в соцсети.
Получил реакцию от Трампа«Я рад, что Twitter теперь в руках здравомыслящих людей, и им больше не будут управлять левые радикальные сумасшедшие и маньяки, которые действительно ненавидят нашу страну», — написал экс-президент США Дональд Трамп в своем аккаунте на собственной платформе Truth Social.
Трампа забанили в Twitter после штурма американского Капитолия. Руководство соцсети опасалось, что его твиты могут повлечь за собой дальнейшее насилие. Маск ранее говорил, что считает блокировку бывшего президента неправильным действием, и что он готов восстановить его аккаунт. Официальных заявлений пока не было.
Запланировал ввести в Twitter платную верификациюЭто второй способ получать выручку с соцсети после размещения рекламы. Маск планирует ввести платную подписку с возможностью верифицировать аккаунт за $20 в месяц. Пользователи без подписки премиум будут лишены «галочки».
Платформа, где можно «говорить все что угодно без последствий»
Какой будет политика нового владельца, тоже пока неясно. Маск выступал против цензуры и обещал заняться модерационной политикой. Он пообещал в четверг, что Твиттер не превратится в место, где можно будет «говорить все что угодно без последствий».
Он уже получил ответы от государств на эту реплику. «В Европе птичка будет летать по нашим правилам», – написал в Твиттере комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в пятницу в ответ на твит Маска «Птичка свободна».
Какие планы на соцсеть?
- Увеличить выручку в пять раз по сравнению с 2021 годом до $26,4
- Сократить долю рекламы, чтобы снизить зависимость соцсети
- Выручка от рекламы должна достигнуть $12 млрд, а от подписки — $10 млрд, еще $1,3 млрд должен принести платежный сервис
- Маск также пообещал после покупки Twitter запустить приложение X, предназначенное «для всего». Скорее всего, он подразумевает «суперприложение», вроде китайского WeChat или российского VK, в который встроены десятки различных сервисов на все случаи жизни. По словам Маска, разработка этого приложения займёт у Twitter от 3 до 5 лет.