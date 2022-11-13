Мессенджеры Telegram

Telegram обновился на iPhone и Android. Что нового?

Денис
dima-solomin-4_BbIPL8KOI-unsplash.jpg

Telegram для Android обновился до версии 9.1.3, а версия для iOS — до версии 9.1.1. В приложении улучшена навигация по форумам. 

Теперь можно закрепить 5 топиков внутри одного форума. Исправлена проблема с загрузкой топиков форума, такая проблема наблюдалась в версии для Android. 

Добавлен пузырь темы в списке чатов. Нажав на него, вы сможете перейти к последнему сообщению, отправленному в указанный топик. Пузырь темы при просмотре чата реализован в формате единой ветки. Он позволяет визуально определить, в какой топик было отправлено сообщение, и быстро перейти в это обсуждение. 

Разработчики Telegram также тестируют новый метод отображения рекламы в каналах и чатах. в коде Telegram Desktop нашли поддержку параметра posts_between для рекламных постов (сообщений с пометкой «Спонсировано»). Если судить по содержанию кода, в скором времени рекламные сообщения будут появляться не только в самом низу канала, но и между авторскими постами.  
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
В Telegram появится куча рекламы. И на Premium тоже
Вышел Telegram 9.1 для iPhone и Android. Что нового?
Павел Дуров рассказал, зачем он вернул Telegram в 2000-е годы
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Что происходит с AliExpress? Разобрались в работе маркетплейса
AliExpress скрыл данные о распродаже 11.11 впервые в истории. Кажется, в мире все печально

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу