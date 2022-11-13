Telegram обновился на iPhone и Android. Что нового?
Денис Марков —
Telegram для Android обновился до версии 9.1.3, а версия для iOS — до версии 9.1.1. В приложении улучшена навигация по форумам.
Теперь можно закрепить 5 топиков внутри одного форума. Исправлена проблема с загрузкой топиков форума, такая проблема наблюдалась в версии для Android.
Добавлен пузырь темы в списке чатов. Нажав на него, вы сможете перейти к последнему сообщению, отправленному в указанный топик. Пузырь темы при просмотре чата реализован в формате единой ветки. Он позволяет визуально определить, в какой топик было отправлено сообщение, и быстро перейти в это обсуждение.
Разработчики Telegram также тестируют новый метод отображения рекламы в каналах и чатах. в коде Telegram Desktop нашли поддержку параметра posts_between для рекламных постов (сообщений с пометкой «Спонсировано»). Если судить по содержанию кода, в скором времени рекламные сообщения будут появляться не только в самом низу канала, но и между авторскими постами.
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