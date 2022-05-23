«Тинькофф» автоматически подключил рассрочки ряду клиентов. Проверьте у себя

«Тинькофф банк» начал автоматически активировать разные рассрочки без согласия клиента. Об этом сообщила сама компания в ответе клиенту в Twitter.Она сообщила, что рассрочка была оформлена после того как клиент посмотрел сторис в приложении банка. Об этом она написала сразу нескольким пользователям — в Twitter, а также на сайт vc.ru.«Сейчас и правда для активации рассрочки достаточно посмотреть спецпредложение. В этом нет никакой ошибки», — говорится в сообщении.Чтобы посмотреть доступные и активные рассрочки, откройте список ваших недавних операций по кредитной карте Тинькофф и кликните на баннер «Доступна рассрочка» — там будут собраны все операции, которые можно сделать рассрочками.