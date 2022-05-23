«Тинькофф» автоматически подключил рассрочки ряду клиентов. Проверьте у себя

Денис
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«Тинькофф банк» начал автоматически активировать разные рассрочки без согласия клиента. Об этом сообщила сама компания в ответе клиенту в Twitter. 

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Она сообщила, что рассрочка была оформлена после того как клиент посмотрел сторис в приложении банка. Об этом она написала сразу нескольким пользователям — в Twitter, а также на сайт vc.ru. 

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«Сейчас и правда для активации рассрочки достаточно посмотреть спецпредложение. В этом нет никакой ошибки», — говорится в сообщении. 

Чтобы посмотреть доступные и активные рассрочки, откройте список ваших недавних операций по кредитной карте Тинькофф и кликните на баннер «Доступна рассрочка» — там будут собраны все операции, которые можно сделать рассрочками. 
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Комментарии

+129
Fantomas99
Тинькофф просел окончательно, ставки снижаются почти каждую неделю, теряет всякую привлекательность.
2 часа назад в 19:20
#
–7
876589
Нормальный банк
час назад в 20:04
#
s_medik
+2821
s_medik
А где посмотреть подключена или нет эта рассрочка? Я в Тинькофф недавно, у них в приложении без 100 гр. ничего не найти.
час назад в 20:33
#
tellurian
+3732
tellurian s_medik
Специально так сделано.
19 минут назад
#