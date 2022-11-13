В Google Chrome появится долгожданная функция для тех, у кого «миллион открытых вкладок». Ее уже можно опробовать

В Google Chrome тестируется функция, которая сделает удобнее взаимодействие с ним при работе с большим числом сгруппированных вкладок. А именно — возможность сохранять их на панели закладок. Об этом сообщает Ghacks.Новая функция позволит сохранять данные локально, чтобы не потерять при перезапуске или сбое браузера. Группы вкладок также можно будет синхронизировать между устройствами, если на них используется один и тот же аккаунт Google.Предположительно, эта возможность появится в версии браузера 110. Напомним, последняя версия — 109.Эта функция уже есть, хотя работает она с ограничениями. Синхронизации между устройствами в ней еще нет, но сама группировка уже есть. Для этого надо включить настройку Tab Groups Save в разделе chrome://flags.