В Telegram появятся две новые функции. Вы сможете общаться с теми, кто бесит видеосообщениями
Денис Марков —
В бета-версии клиента Telegram для Android обнаружили две функции, которые упростят общение — перевод голоса из видеосообщений в текст и топики для чатов. Об этом сообщают Beta Info и Telegram Info.
Самое заметное нововведение — функция транскрибирования кружкообразных видеосообщений по аналогии с голосовыми сообщениями. По нажатии на соответствующую кнопку Telegram переведет аудиодорожку видеосообщения в текст, который отобразится прямо под видео. Новая функция будет эксклюзивной для подписчиков Premium, как и в случае с распознаванием голосовых сообщений.
В Beta-версии Telegram для Android также появилась возможность создавать «топики» на базе групповых чатов. Топики — это несколько небольших подчатов в пределах одной группы, в каждом из которых участники беседы смогут включаться в разные диалоги.
Ранее стало известно, что разработчики популярного мессенджера Telegram запускают платформу по продаже уникальных никнеймов. Информационный канал Telegram объявил о том, что фаза разработки платформы для покупки и продажи уникальных и запоминающихся никнеймов Telegram завершается. Скоро процесс будет запущен.
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