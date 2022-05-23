В ВК появился способ найти дальних родственников

VK запустил сервис для поиска людей «Найди меня». Об этом сообщается в официальном заявлении компании.Это мини-приложение внутри Вконтакте на платформе VK Mini apps. Оно поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян.В приложении доступен единый поиск — по профилям в крупнейших российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках. Ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран.«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми», — говорит ВК о новом сервисе.Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. ВК постарается найти нужного человека среди своей аудитории.