Вконтакте Приложения

В ВК появился способ найти дальних родственников

Денис
Mariya-SHukshina.jpeg

VK запустил сервис для поиска людей «Найди меня». Об этом сообщается в официальном заявлении компании. 

Это мини-приложение внутри Вконтакте на платформе VK Mini apps. Оно поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян. 

enxr0Rv9DiE7BLDGqbRZXVE4evBM0jgzKTp8yJVs_dqCpDPXuEE1fouhuHBUQqj8ttH3Eby0B8oc-SWCEN746-8_.jpeg

В приложении доступен единый поиск — по профилям в крупнейших российских соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках. Ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран. 

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми», — говорит ВК о новом сервисе. 

Для начала поиска достаточно заполнить небольшую анкету о человеке: указать имя, фамилию, примерный возраст и другие известные данные. ВК постарается найти нужного человека среди своей аудитории. 


6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как изменить оформление «ВКонтакте» до неузнаваемости. Красиво или уродливо — зависит от вас
Чем заменить Spotify в России
После ухода Spotify и Apple Music попробовал четыре российских сервиса и выбрал лучшие. Яндекс Музыка, ВК, СберЗвук или МТС Music?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В Google Play удалили еще два важных российских приложения
В WhatsApp можно будет скрыться от родственников и коллег. Новая функция, о которой мечтают все
После ухода Spotify и Apple Music попробовал четыре российских сервиса и выбрал лучшие. Яндекс Музыка, ВК, СберЗвук или МТС Music?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+3732
tellurian
А если он не пользуется соцсетями? У меня много родных, кого нет там.
12 минут назад
#
Купить рекламу