В WhatsApp добавят приятную мелочь. Приложение станет чуть удобнее

WhatsApp работает над созданием превью для ссылок в статусах. Об этом сообщает WABetaInfo.
С новой возможностью при первичном нажатии на ссылку пользователь увидит информацию о сайте, указанную его администратором. И только после второго клика перейдет по ней.
Это позволит увидеть, на какой ресурс ведет пользователь и позволит оценить, есть ли смысл переходить по линку. Это в свою очередь сэкономит ему время. На скриншотах видна разница между актуальным превью (которого фактически нет) и тем, что будет в ближайшем будущем. Нововведение будет доступно на iOS и Android.
Ранее стало известно, что WhatsApp тестирует
внедрение фильтров чатов для всех пользователей. Больше никакого спама и открыток — эта функция избавит вас от них. Новый инструмент позволит скрыть спам, рекламу или надоедливые открытки в группах.