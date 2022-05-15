WhatsApp Мессенджеры

В WhatsApp добавят приятную мелочь. Приложение станет чуть удобнее

Денис
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WhatsApp работает над созданием превью для ссылок в статусах. Об этом сообщает WABetaInfo. 

С новой возможностью при первичном нажатии на ссылку пользователь увидит информацию о сайте, указанную его администратором. И только после второго клика перейдет по ней. 

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Это позволит увидеть, на какой ресурс ведет пользователь и позволит оценить, есть ли смысл переходить по линку. Это в свою очередь сэкономит ему время. На скриншотах видна разница между актуальным превью (которого фактически нет) и тем, что будет в ближайшем будущем. Нововведение будет доступно на iOS и Android. 

Ранее стало известно, что WhatsApp тестирует внедрение фильтров чатов для всех пользователей. Больше никакого спама и открыток — эта функция избавит вас от них. Новый инструмент позволит скрыть спам, рекламу или надоедливые открытки в группах. 
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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

Руслан
+61
Руслан
Заголовок, как обычно, не имеет ничего общего с текстом в статье! Автор вообще знает, что такое ”редизайн”? Редизайн — это изменение внешнего облика бренда и его составляющих: логотипа, фирменного стиля, смена пользовательского интерфейса, изменение функционала ресурса. В чем вотсап поменяется???
15 мая 2022 в 17:03
#
Monseuir Kotoff
+114
Monseuir Kotoff Руслан
Про у других такого нет. Очередная статья высосанная из пальца и никакого отношения не имеет к теме
15 мая 2022 в 18:53
#
+2
RRR Rrr Руслан
Журнашлюхи,есть такая профессия!
16 мая 2022 в 01:01
#
+4295
Carter_Mayers
Как-то не очень много скриншотов, ну хоть немного освежат дизайн. Надоело уже годами, одним и тем же любоваться, приелся как и дизайн iPhone 6-7-8 и SE 2021-2022
15 мая 2022 в 17:45
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Stas
0
Stas
Лучше бы бэк переписали у десктопной версии, а то картинку или фото открыл — комп завис
16 мая 2022 в 09:48
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0
eeeMan.rg Rori
этой парашей кто-то пользуется ещё что ли?
Вчера в 21:06
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