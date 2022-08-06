В Windows 10 появятся две функции из Windows 11. Обновление уже в пути

В Windows 10 появится возможность установки PIN-кода для печати документа — функция впервые была реализована в Windows 11. Об этом сообщает TechRadar.У Microsoft есть «ограниченный набор функций», который он планирует перенести с Windows 11 на Windows 10, чтобы сделать переход на новую версию операционной системы более плавным.Это делается с целью избежать дублирования распечаток, особенно в загруженных офисах и на рабочих местах. Пользователи Windows могут установить ПИН-код на своем компьютере, в этом случае файлы будут распечатаны только после того, как он будет введен.Но и это не единственная возможность из Windows 11, которая станет доступна в предыдущей версии операционной системы. Пользователи также оценили поддержку фокусировки для режима «Не беспокоить». Он позволяет пользователям получать важные, срочные уведомления независимо от состояния уведомлений. Вы узнаете о самом важном, даже если вы их отключили. Эта функция также появится в Windows 10.Они будут доступны в обновлении 19044.1806. Оно тестируется и станет доступно для загрузки в ближайшие месяцы.