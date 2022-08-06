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В Windows 10 появятся две функции из Windows 11. Обновление уже в пути

Денис
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В Windows 10 появится возможность установки PIN-кода для печати документа — функция впервые была реализована в Windows 11. Об этом сообщает TechRadar.
 
У Microsoft есть «ограниченный набор функций», который он планирует перенести с Windows 11 на Windows 10, чтобы сделать переход на новую версию операционной системы более плавным. 

Это делается с целью избежать дублирования распечаток, особенно в загруженных офисах и на рабочих местах. Пользователи Windows могут установить ПИН-код на своем компьютере, в этом случае файлы будут распечатаны только после того, как он будет введен.
 
Но и это не единственная возможность из Windows 11, которая станет доступна в предыдущей версии операционной системы. Пользователи также оценили поддержку фокусировки для режима «Не беспокоить». Он позволяет пользователям получать важные, срочные уведомления независимо от состояния уведомлений. Вы узнаете о самом важном, даже если вы их отключили. Эта функция также появится в Windows 10. 

Они будут доступны в обновлении 19044.1806. Оно тестируется и станет доступно для загрузки в ближайшие месяцы. 
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Комментарии

saintmaybach
+931
saintmaybach
Лучше бы сняли ограничения на переход на 11. Кругом 90% устройств не соответствуют в кавычках требованиям Вин11
Сегодня в 13:47
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–11
oskar
Зачем снимать? Если руки растут от туда, откуда надо, то сам поставишь, а если нет — покупай новое железо.
Сегодня в 15:33
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