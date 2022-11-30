В YouTube для iPhone появился баг, мешающий работе сервиса. Google признала проблему

Вечером 30 ноября по московскому времени некоторые пользователи YouTube для iPhone и iPad сообщили, что приложение постоянно аварийно завершает работу при открытии. Компания признала проблему и объяснила ситуацию в официальном профиле в Twitter.Открытие приложения приводит к его закрытию и сбою через несколько секунд (менее минуты). Принудительное закрытие и повторный запуск не решает проблему. Google сообщила, что «осознает, что многие из пользователей приложения YouTube на устройствах с iOS могут испытывать сбои». YouTube извинился и сказал, что «начал работу над исправлением ошибки».Есть также сообщения о сбое клиента Apple TV, а также YouTube Music. Издание 9to5google также разобралось в ситуации. Похоже, за этим не стоит недавнее обновление приложения. Мобильная веб-версия YouTube продолжает работать для пользователей iPhone стабильно.