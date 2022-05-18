VK создаст аналог App Store и Google Play. И исправит ошибки опозорившегося NashStore

VK запустит бета-версию собственного магазина приложений RuStore 25 мая. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на слова представителя компании.Магазин будет доступен не только для российских разработчиков, но и для зарубежных. Это будет еще один аналог Google Play и App Store.Каких-либо подробностей о каталоге приложений на данный момент нет. Возможно, мы узнаем о нем 25 числа в день выпуска бета-версии приложения.Ранее опозорился NashStore. Сайт отечественного магазина с приложениями подвергся мощной DDoS-атаке. Разработчики попытались исправить ситуацию. При нажатии кнопки «Скачать» пользователей перенаправляли на Яндекс.Диск с APK-файлом, но допустимый лимит скачивания был быстро превышен. На момент написания заметки, скачать файл предлагается с облака mail.ru.