VK Приложения Android

VK создаст аналог App Store и Google Play. И исправит ошибки опозорившегося NashStore

Денис
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VK запустит бета-версию собственного магазина приложений RuStore 25 мая. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на слова представителя компании. 

Магазин будет доступен не только для российских разработчиков, но и для зарубежных. Это будет еще один аналог Google Play и App Store. 

Каких-либо подробностей о каталоге приложений на данный момент нет. Возможно, мы узнаем о нем 25 числа в день выпуска бета-версии приложения. 

Ранее опозорился NashStore. Сайт отечественного магазина с приложениями подвергся мощной DDoS-атаке. Разработчики попытались исправить ситуацию. При нажатии кнопки «Скачать» пользователей перенаправляли на Яндекс.Диск с APK-файлом, но допустимый лимит скачивания был быстро превышен. На момент написания заметки, скачать файл предлагается с облака mail.ru. 
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Комментарии

Monseuir Kotoff
+118
Monseuir Kotoff
Вопрос один имею: а как на iPhone устанавливать? 🤔
52 минуты назад
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+73
dimz80d
Главное написать ✍️,а как что и как не важно,тоже задался вопросом а как на айфоне????Вероятно внятного ответа и не будет
44 минуты назад
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+4296
Carter_Mayers
Мыло то создаст, охотно верится, прям создаст так, что ещё будет второй NashStore😁
27 минут назад
#
Mers
+3935
Mers
Во сейчас накинутся, все кому не лень) Нехилый кусок пирога можно оттяпать)
8 минут назад
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