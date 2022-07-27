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ВТБ добавил спорное обновление как у Сбербанка
Денис Марков —
ВТБ в понедельник повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
До 1 августа стоимость уведомлений составляла 59 рублей. В пресс-службе добавили, что решение затронет только 5% клиентов. Видимо, только эта доля от общего числа клиентов пользуется платными уведомлениями.
Ранее аналогичное решение принял Сбер — банк повысил стоимость уведомлений о переводах и платежах впервые за 20 лет. Стоимость услуги уведомления о платежах и переводах выросла на 10 рублей и сейчас составляет 40 или 70 рублей в зависимости от типа карты.
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Комментарии
+267
просто у автора, как и у всей "редакции" прогрессирующий отрицательный рост серого вещества.
28 июля 2022 в 17:11
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