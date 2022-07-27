Банки ВТБ

ВТБ добавил спорное обновление как у Сбербанка

Денис
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ВТБ в понедельник повысит стоимость СМС-уведомлений до 79 рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. 

До 1 августа стоимость уведомлений составляла 59 рублей. В пресс-службе добавили, что решение затронет только 5% клиентов. Видимо, только эта доля от общего числа клиентов пользуется платными уведомлениями. 

Ранее аналогичное решение принял Сбер — банк повысил стоимость уведомлений о переводах и платежах впервые за 20 лет. Стоимость услуги уведомления о платежах и переводах выросла на 10 рублей и сейчас составляет 40 или 70 рублей в зависимости от типа карты. 


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Комментарии

+142
Sprut
Не знаю. Сбербанк вчера списал 60 рублей за это дело
27 июля 2022 в 21:39
#
0
Алексей Sprut
Вчера было 1 августа? Или кто-то статью полностью не читает?)
27 июля 2022 в 22:35
#
GSmirnov
+486
GSmirnov
Формулировка лучшего автора — обновление. Мы обновили Вам зарплату...
27 июля 2022 в 23:51
#
+267
needmusic GSmirnov
Да жуть. Сделано ради кликов а я вообще перестал из-за убогих заголовков открывать большинство статей.
28 июля 2022 в 08:48
#
mystique_man
+1567
mystique_man GSmirnov
просто у автора, как и у всей "редакции" прогрессирующий отрицательный рост серого вещества.
28 июля 2022 в 17:11
#
Seagull
–642
Seagull
+20 рублей, как же теперь жить 🙄
28 июля 2022 в 11:50
#
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