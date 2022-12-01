Вышло обновлённое приложение «Дзен»: улучшенные рекомендации и видеоролики на старте
Александр Кузнецов —
Блогерская платформа «Дзен» представила обновленное мобильное приложение. Теперь можно точнее настроить персональную ленту под себя и выбрать видеоролики как стартовую вкладку.
Улучшенные рекомендации
Команда «Дзена» на примере 400 млн публикаций обучила нейронную сеть, которая умеет глубоко анализировать содержимое видео и текстов. В результате появилась усовершенствованная «холодная» лента. Она перестраивается динамически и в режиме реального времени — в зависимости от актуальных интересов пользователя. Алгоритмы «Дзена» учитывают взаимодействия со всеми форматами — если пользователю понравилась конкретная статья, рекомендательная система предложит ему не только тексты на эту же тематику, но и видео.
Рекомендации стали еще понятнее
Лента «Дзена» работает по подписочному принципу — сначала пользователь видит контент тех каналов, на которые он подписан, а затем рекомендации. Алгоритм «Дзена» также объясняет пользователю, почему он видит тот или иной контент в рекомендациях на основе его взаимодействий: например, потому что он лайкнул похожий материал или смотрел публикации конкретного автора.
Новый онбординг для пользователей
Новым пользователям платформа предложит выбрать интересные темы. Алгоритм покажет именно тот контент, который актуален конкретному пользователю — достаточно сделать несколько кликов. Ценители кино смогут читать статьи про фильмы и сериалы, а любители полезных видео — учиться лайфхакам.
Ролики на старте
Специально для молодой аудитории, предпочитающей видео текстовым форматам, «Дзен» представил возможность открывать ролики первыми при запуске мобильного приложения.
Обновленное мобильное приложение «Дзена» доступно в Google Play и App Store. Кстати, у iGuides.ru тоже есть канал на «Дзене» — подписывайтесь и читайте нас там.
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