Top.Mail.Ru

Конкурс рисунка GoPaint 2025

14 октября - 31 декабря

«Сказка» - тема конкурса GoPaint 2025 года. Вдохновитесь детскими воспоминаниями,пофантазируйте о будущем или придумайте собственные сказочные истории.

Конкурс проходит в России уже не в первый раз и успел завоевать популярность среди дизайнеров, художников и креаторов и обычных пользователей, увлекающихся рисованием, - с каждым годом их участвует все больше и больше.

GoPaint – это уникальное приложение для цифрового творчества, доступное эксклюзивно на планшетах HUAWEI. Оно предоставляет широкий набор удобных инструментов, которые позволят каждому пользователю почувствовать себя художником.

Направления для работ:

Научная фантастика

Повествовательное искусство

Ультрасовременные картины

Цифровая акварель и чернила

Анимация

Подарки победителям:

HUAWEI MatePad Pro 13,2” 2025

HUAWEI MatePad 12 Х 2025

HUAWEI M-Pencil Pro

HUAWEI WATCH FIT 4

HUAWEI FreeBuds 7i

Обзор Huawei GoPaint — мощный и бесплатный инструмент для рисования на планшете

Коротко: GoPaint — фирменное приложение Huawei для рисования на планшетах MatePad. Оно полностью бесплатное, без рекламы и подписок, заточено под работу со стилусом (особенно M-Pencil), предлагает большую библиотеку кистей, поддержку PSD и экспорт в популярные форматы, а также мощный редактор с многослойностью и текстурами холста.

Что это Интерфейс Инструменты Производительность Совместимость Фишки Ограничения Итоги

Что это и где доступно

GoPaint — нативное приложение Huawei для планшетов серии MatePad (и MatePad Pro). Приложение доступно бесплатно: нет рекламы и подписок — это одна из его сильных конкурентных сторон против платных аналогов.

Интерфейс и навигация

Интерфейс выверен под планшет — ничего лишнего, всё необходимое под рукой. Левая панель — инструменты рисования (кисти, растушёвка, ластик, настройки размера/непрозрачности), правая — слои, палитра, фильтры и настройки документа. Жесты стандартные: два пальца — отмена, три — повтор; долгий тап — выбор цвета. Есть «искатель слоёв» (курсор, который показывает, на каком слое находится выбранный фрагмент) — очень удобная функция при работе со множеством слоёв.

👉 Небольшая рекомендация: в больших проектах активно используйте поиск по слоям и мини-превью слоёв — с ними проще ориентироваться, чем по названиям «Слой 14» и т.д.

Кисти и инструменты

GoPaint идёт с библиотекой, в которой около 100–150 кистей (точное число зависит от версии/планшета). Есть разделы «Классика», «Специальные», «Искусство», «Элементы» — в которых имитируются материалы (акварель, масло и т.д.) с разной текстурой, жёсткостью щетинок и т. п. Каждую кисть можно кастомизировать под задачу: форма кончика, стабилизация, взаимодействие с нажимом и наклоном стилуса. Поддерживается создание собственных кистей, объединение двух кистей в одну и импорт кистей (включая совместимость с некоторыми форматами Photoshop).

👉 Небольшая рекомендация: если вы переходите с аналогов, начните с импорта знакомых кистей — это сократит время адаптации и сохранит ваш узнаваемый стиль.

Производительность и удобство рисования

GoPaint достаточно «тяжёлый» софт по возможностям, но оптимизированный под железо Huawei: на современных MatePad-планшетах можно создавать холсты в 4K- и даже 8K-разрешении с большим количеством слоёв без ощутимых подлагиваний. Линия идёт за стилусом чётко, задержек почти не чувствуется. Наилучший опыт достигается с последними моделями M-Pencil: поддерживаются наклон и чувствительность к нажатию, добавляются цифровая тень и дополнительные реакции кистей. Тем не менее рисовать можно и пальцем — приложение корректно работает и без стилуса.

Плюс: в настройках есть текстуры холста — акварельная бумага, матовая бумага и другие — которые в связке с матовым покрытием экрана создают эффект рисования на настоящей бумаге. Это не только красиво, но и даёт тактильный эффект, помогающий контролировать штрих.

Импорт, экспорт и совместимость

GoPaint поддерживает импорт файлов: .BMP, .PNG, .JPEG, .WEBP, .PSD и фирменный .GOPAINT. Экспортировать можно в популярных форматах (PNG / JPG) и в PSD для дальнейшей работы в Photoshop — что критично для тех, кто смешивает планшетный и десктопный рабочие процессы.

👉 Небольшая рекомендация: при экспорте в PSD проверяйте режимы смешивания и прозрачность слоёв — иногда слои с особыми режимами требуют правок в десктопной версии.

Секреты и мелочи (полезные фишки)

  • Искатель слоёв. Очень полезен при сотнях слоёв — позволяет «подсветить», где расположен элемент.
  • Кольцо инструментов. Быстрый доступ к копированию, вырезанию, выбору цвета прямо на холсте.
  • Импорт/экспорт кистей. Можно перенести любимые кисти из других программ.
  • Текстуры холста. Выбирайте их при создании документа — они влияют на то, как краска «ложится».


Ещё одна не самая очевидная вещь — многие пользователи отмечают, что двойной тап по стилусу можно назначить на переключение инструментов (есть в системных, а также в настройках приложения) — если у вас M-Pencil, пройдите в настройки и проверьте привязку жестов.

Ограничения

Доступность: официально GoPaint ориентирован на новые MatePad. На старых моделях поддержка может быть ограничена или отсутствовать.

Итоги: кому подойдёт GoPaint

  • Начинающим художникам, которые не готовы платить за Procreate или Affinity — отличная отправная точка (бесплатно и без ограничений).
  • Профессионалам, работающим в гибриде планшет/десктоп, — благодаря поддержке PSD и гибким инструментам GoPaint может легко влиться в рабочий пайплайн.
  • Тем, кто рисует на Huawei-устройствах — лучшее сочетание со стилусом и оптимизацией под железо бренда даст максимальный комфорт.


Плюсы:

  • Бесплатно, без рекламы и подписок.
  • Большая библиотека кистей (≈100–150) + создание/импорт кистей.
  • Поддержка PSD и популярных растровых форматов — удобно для профессиональной работы.
  • Хорошая оптимизация — холсты 4K/8K с множеством слоёв работают плавно на современных MatePad.
  • Удобные инструментальные решения: поиск слоёв, кольцо инструментов, текстуры холста.


Минусы:

  • Ограниченная (или более узкая) поддержка на старых планшетах Huawei.
  • Некоторым пользователям может не хватать привычных жестов по умолчанию (но часто можно настроить).

Если у вас планшет Huawei — особенно свежая модель MatePad — GoPaint обязателен к тестированию. Это серьёзный, функциональный инструмент, который даёт почти всё, что нужно для цифровой иллюстрации и скетчинга, и при этом не требует дополнительных расходов. Для тех, кто уже работает с десктопными редакторами, он удобно интегрируется через PSD; для новичков — это беспрепятственный вход в мир цифровой живописи.

На главную Добавить комментарий

Комментарии