Коротко: GoPaint — фирменное приложение Huawei для рисования на планшетах MatePad. Оно полностью бесплатное, без рекламы и подписок, заточено под работу со стилусом (особенно M-Pencil), предлагает большую библиотеку кистей, поддержку PSD и экспорт в популярные форматы, а также мощный редактор с многослойностью и текстурами холста.

Интерфейс выверен под планшет — ничего лишнего, всё необходимое под рукой. Левая панель — инструменты рисования (кисти, растушёвка, ластик, настройки размера/непрозрачности), правая — слои, палитра, фильтры и настройки документа. Жесты стандартные: два пальца — отмена, три — повтор; долгий тап — выбор цвета. Есть «искатель слоёв» (курсор, который показывает, на каком слое находится выбранный фрагмент) — очень удобная функция при работе со множеством слоёв.

GoPaint идёт с библиотекой, в которой около 100–150 кистей (точное число зависит от версии/планшета). Есть разделы «Классика», «Специальные», «Искусство», «Элементы» — в которых имитируются материалы (акварель, масло и т.д.) с разной текстурой, жёсткостью щетинок и т. п. Каждую кисть можно кастомизировать под задачу: форма кончика, стабилизация, взаимодействие с нажимом и наклоном стилуса. Поддерживается создание собственных кистей, объединение двух кистей в одну и импорт кистей (включая совместимость с некоторыми форматами Photoshop).

Плюс: в настройках есть текстуры холста — акварельная бумага, матовая бумага и другие — которые в связке с матовым покрытием экрана создают эффект рисования на настоящей бумаге. Это не только красиво, но и даёт тактильный эффект, помогающий контролировать штрих.

GoPaint достаточно «тяжёлый» софт по возможностям, но оптимизированный под железо Huawei: на современных MatePad-планшетах можно создавать холсты в 4K- и даже 8K-разрешении с большим количеством слоёв без ощутимых подлагиваний. Линия идёт за стилусом чётко, задержек почти не чувствуется. Наилучший опыт достигается с последними моделями M-Pencil: поддерживаются наклон и чувствительность к нажатию, добавляются цифровая тень и дополнительные реакции кистей. Тем не менее рисовать можно и пальцем — приложение корректно работает и без стилуса.

GoPaint поддерживает импорт файлов: .BMP, .PNG, .JPEG, .WEBP, .PSD и фирменный .GOPAINT. Экспортировать можно в популярных форматах (PNG / JPG) и в PSD для дальнейшей работы в Photoshop — что критично для тех, кто смешивает планшетный и десктопный рабочие процессы.

Ещё одна не самая очевидная вещь — многие пользователи отмечают, что двойной тап по стилусу можно назначить на переключение инструментов (есть в системных, а также в настройках приложения) — если у вас M-Pencil, пройдите в настройки и проверьте привязку жестов.

Итоги: кому подойдёт GoPaint

Начинающим художникам, которые не готовы платить за Procreate или Affinity — отличная отправная точка (бесплатно и без ограничений).

Профессионалам, работающим в гибриде планшет/десктоп, — благодаря поддержке PSD и гибким инструментам GoPaint может легко влиться в рабочий пайплайн.

Тем, кто рисует на Huawei-устройствах — лучшее сочетание со стилусом и оптимизацией под железо бренда даст максимальный комфорт.



Плюсы:

Бесплатно, без рекламы и подписок.

Большая библиотека кистей (≈100–150) + создание/импорт кистей.

Поддержка PSD и популярных растровых форматов — удобно для профессиональной работы.

Хорошая оптимизация — холсты 4K/8K с множеством слоёв работают плавно на современных MatePad.

Удобные инструментальные решения: поиск слоёв, кольцо инструментов, текстуры холста.



Минусы:

Ограниченная (или более узкая) поддержка на старых планшетах Huawei.

Некоторым пользователям может не хватать привычных жестов по умолчанию (но часто можно настроить).

Если у вас планшет Huawei — особенно свежая модель MatePad — GoPaint обязателен к тестированию. Это серьёзный, функциональный инструмент, который даёт почти всё, что нужно для цифровой иллюстрации и скетчинга, и при этом не требует дополнительных расходов. Для тех, кто уже работает с десктопными редакторами, он удобно интегрируется через PSD; для новичков — это беспрепятственный вход в мир цифровой живописи.