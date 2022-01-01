Отдельный взгляд на женскую версию HUAWEI WATCH GT 6

HUAWEI не отказывается от своего эксперимента по расширению универсального дизайна своих смарт-часов. В этом году WATCH GT 6 также вышли в женской версии. Функционально она не отличается, но предлагаем отдельный взгляд на модель.

Основные различия женской версии HUAWEI WATCH GT 6 от базовой в дизайне и габаритах. В этом году часики вышли с четырьмя вариантами ремешков:

белый из композитной кожи

коричневый из композитной кожи

золотой ремешок миланского плетения

сиреневый ремешок из фторэластомера



У нас на тесте побывал вариант в сиреневой расцветке. Стоит отдельно отметить, что материал ремешка мягкий и тактильно очень приятный.

Меняются ремешки также просто, как и в базовой версии — нажатием небольшой кнопочки. Фурнитура (крепления и пряжка) покрашены в тон корпуса серебристого цвета.

Габариты женской версии HUAWEI WATCH GT 6 составляют 41,3 × 41,3 × 9,99 мм, а вес — всего 37,5 г без ремешка. Часы оснащаются 1,32-дюймовым AMOLED-экраном, остальные характеристики которого не отличаются от «базы»: разрешение 466 × 466 и максимальная яркость 3000 нит. У дисплея все очень хорошо с углами обзора и цветопередачи. Экран отлично читается при любом освещении, даже под ярким солнцем.

Расцветку ремешка органично дополняет сиреневый циферблат. Дизайн можно обозначить термином «фьюжн», поскольку он сочетает стрелки и цифровые показатели. Среди особо интересных деталей стоит выделить градиентные переходы и центральный круг секундомера, который буквально парит над остальным циферблатом, добавляя ему объема и ощущения пространства.

Корпус, несмотря на наиболее скромные габариты, также получил водонепроницаемость 5ATM. Его серебристую расцветку можно охарактеризовать универсальной.

HUAWEI WATCH GT 6 с корпусом 41 мм функционально не отличаются от 46-миллиметровых. Есть поддержка iOS и Android. Также не обошлось без офлайн-навигкации и более 100 режимов тренировок.

Часы мониторят частоту сердечных сокращений, качество сна, интенсивность тренировок, а также позволяют анализировать пульсовую волну на наличие аритмии. Подробнее с функциональностью вы сможете познакомиться в обзоре HUAWEI WATCH GT 6 с корпусом 46 мм.

Габариты корпуса женской версии накладывают определенные компромиссы на время автономной работы. Емкость их батареи составляет 540 мАч, а заявленное время автономной работы — до 14 дней.

Стоимость женской версии HUAWEI WATCH GT 6 не отличается от 46-миллиметровой — 22 999 рублей. HUAWEI смогла сделать интересный вариант, который поможет подчеркнуть свою индивидуальность, а также подобрать наиболее эргономичное решение за счет дизайна, габаритов и веса. Единственный компромисс — автономность, но тут уже против физики не пойдешь. В остальном эти часы ничем не уступают по совокупности характеристик. Они стильные и функциональные.