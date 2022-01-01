HUAWEI WATCH GT 6 — универсальная и базовая модель в серии. Смарт-часы получили обновленный дизайн, новые циферблаты и прокачанную функциональность. Топовая автономность на месте. Что еще? Вы узнаете из этого обзора.

Технические характеристики Расцветки: зеленый, черный, серый

Экран: 1,47-дюймовый AMOLED, 466 × 466 пикселей, 317 PPI

Материалы корпуса: нержавеющая сталь

Материалы ремешка: композитный плетеный из смеси ткани

Датчики: акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик для измерения пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещенности

Водонепроницаемость: 5 ATM, IP69

NFC: есть

Bluetooth: 6.0

Навигация: GPS (два диапазона L1+L5), ГЛОНАСС, BeiDou (три диапазона B1I + B1C + B2a), GALILEO (два диапазона E1 + E5a), QZSS (два диапазона L1 + L5), NaviC

Динамик: есть

Микрофон: есть

Габариты: 46 × 46 × 10,95 мм

Вес: 51,3 г (без ремешка)

Комплектация и дизайн

В коробке HUAWEI WATCH GT 6: часы, зарядная панель с кабелем и документация. Комплект поставки вполне стандартный.



HUAWEI использует в своей главной линейке смарт-часов классический силуэт — серия GT 6 не стала исключением. Круглый циферблат получил безель с вертикальной разметкой. Этот элемент сближает HUAWEI WATCH GT 6 с механическими часами.

Корпус изготавливается из нержавеющей стали — материал прочный и практичный. Часы получили степень защиты IP69 (полностью пыленепроницаемы, а также выдерживают воздействие струй воды с высокими давлением и температурой). Водонепроницаемость составляет 5 ATM.

Корпус часов изготавливается из титанового сплава, что дополнительно усиливает ощущение надежности на тактильном уровне. Тыльная сторона, на которой размещаются зарядка и сенсоры, выполнена из нанокристаллической керамики черного цвета. Часы отлично проявляют себя в контакте с кожей — дискомфорта не возникает даже во время длительного использования.

Для управления функциями и навигации по интерфейсам используется набор из вращающейся головки с кнопкой и дополнительной клавиши. У них приятный и отчетливый клик. Колесико вращается свободно, но в то же время ложных срабатываний во время эксплуатации не замечено.

Тыльная поверхность часов покрашена в черный цвет. HUAWEI WATCH GT 6 не вызывали дискомфорта во время длительного ежедневного использования — 8-9 часов в день.

Комплектный ремешок мягкий и приятный. Его база выполнена из силикона, а в середине тканевая вставка. Получилось необычное решение. Порадовал механизм фиксации ремешков. Чтобы их отсоединить, нужно нажать небольшую кнопочку.

Часы хорошо сидят на руке. Размер можно обозначить оптимальным для мужской руки с разным объемом запястья. В целом обошлось без радикальных изменений, но гаджет по-прежнему радует качественными материалами и сборкой.

Дизайн HUAWEI WATCH GT 6 Pro универсален. В таких часах можно (и нужно) пойти на тренировку, а после и на встрече с партнерами будет не стыдно. Сборка и материалы качественные, а размер можно назвать оптимальным — часы одинаково хорошо выглядят на худом и крупном запястье.

Экран

HUAWEI WATCH GT 6 оснащаются 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 × 466 и плотностью пикселей 317 PPI. У него отличные углы обзора. Также в линейке есть модель часов в размере 41 мм, с которой вы можете познакомиться здесь.

Запаса яркости (3000 нит) хватает для любых условий. Есть функция всегда включенного экрана — она здесь называется заставка.

Настройки смарт-часов позволяют устанавливать время отключения дисплея, регулировать яркость вручную, а также включать функцию активации по касанию к экрану.

Дисплей HUAWEI WATCH GT 6 оставил приятные впечатления. Его качество на очень высоком уровне.

Функциональность

В качестве программной платформы HUAWEI WATCH GT 6 используется операционная система HarmonyOS 6.0.0. Часы могут работать со смартфонами на iOS, Android и HarmonyOS.

Основной набор функций не изменился в сравнении с прошлогодней моделью. HUAWEI WATCH GT 6 также позволяют принимать уведомления, измеряют пульс, уровень кислорода в крови, показатели стресса, температуру поверхности кожи и мониторят сон. Самостоятельно можно сделать анализ пульсовой волны и аритмии.

Для часов доступна загрузка офлайн-карт. Это удобная возможность для тренировок под открытым небом. Можно не брать с собой смартфон, поскольку навигация будет доступна на часах.



HUAWEI WATCH GT 6 позволяют устанавливать сторонние приложения. Для этого есть специальный раздел AppGallery. Каталог софта пока довольно скромный, но со временем он может пополниться полезными утилитами. Также стоит отметить, что ассортимент различается в зависимости от подключенного устройства — на айфоне доступных приложений меньше, чем на смартфоне Huawei. В каталоге появились приложения Ozon (можно выводить штрих-код для получения посылок на экран часов), потокового сервиса Звук (позволяет ставить лайки, переключаться между плейлистами и управлять воспроизведением) и 2ГИС.

А вот где с ассортиментом все в порядке, так это в каталоге циферблатов. Их реально очень много, в том числе бесплатных.

Автономность Одно из весомых преимуществ смарт-часов HUAWEI — автономность. С ней стабильно все очень хорошо и новые WATCH GT 6 не станут исключением. Емкость аккумулятора составляет 867 мАч. Производитель заявляет до 21 дня без подзарядки. Мне за пару недель тестирования удалось разрядить часы только до 40%, но надо понимать, что я не использовал гаджет для мониторинга сна. Заявленное время автономной работы версии 41 мм составляет до 14 дней.



Для зарядки используется комплектная бесконтактная платформа с проводом и разъемом USB-A.

Что в итоге

К выходу этого обзора стоимость HUAWEI WATCH GT 6 составляет 22 999 рублей. Прямо сейчас это одно из лучших предложений по оптимальному соотношению цены, дизайна, функциональности и автономности.



Что понравилось:

Классический дизайн с обновленным безелем

Новые яркие ремешки

Хороший экран

Поддержка iOS и Android

Офлайн навигация

Отличная автономность

Огромный выбор циферблатов



Что не понравилось: