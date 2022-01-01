HUAWEI WATCH GT 6 — универсальная и базовая модель в серии. Смарт-часы получили обновленный дизайн, новые циферблаты и прокачанную функциональность. Топовая автономность на месте. Что еще? Вы узнаете из этого обзора.
Технические характеристики
- Расцветки: зеленый, черный, серый
- Экран: 1,47-дюймовый AMOLED, 466 × 466 пикселей, 317 PPI
- Материалы корпуса: нержавеющая сталь
- Материалы ремешка: композитный плетеный из смеси ткани
- Датчики: акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик для измерения пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещенности
- Водонепроницаемость: 5 ATM, IP69
- NFC: есть
- Bluetooth: 6.0
- Навигация: GPS (два диапазона L1+L5), ГЛОНАСС, BeiDou (три диапазона B1I + B1C + B2a), GALILEO (два диапазона E1 + E5a), QZSS (два диапазона L1 + L5), NaviC
- Динамик: есть
- Микрофон: есть
- Габариты: 46 × 46 × 10,95 мм
- Вес: 51,3 г (без ремешка)
Комплектация и дизайн
В коробке HUAWEI WATCH GT 6: часы, зарядная панель с кабелем и документация. Комплект поставки вполне стандартный.
HUAWEI использует в своей главной линейке смарт-часов классический силуэт — серия GT 6 не стала исключением. Круглый циферблат получил безель с вертикальной разметкой. Этот элемент сближает HUAWEI WATCH GT 6 с механическими часами.
Корпус изготавливается из нержавеющей стали — материал прочный и практичный. Часы получили степень защиты IP69 (полностью пыленепроницаемы, а также выдерживают воздействие струй воды с высокими давлением и температурой). Водонепроницаемость составляет 5 ATM.
Корпус часов изготавливается из титанового сплава, что дополнительно усиливает ощущение надежности на тактильном уровне. Тыльная сторона, на которой размещаются зарядка и сенсоры, выполнена из нанокристаллической керамики черного цвета. Часы отлично проявляют себя в контакте с кожей — дискомфорта не возникает даже во время длительного использования.
Для управления функциями и навигации по интерфейсам используется набор из вращающейся головки с кнопкой и дополнительной клавиши. У них приятный и отчетливый клик. Колесико вращается свободно, но в то же время ложных срабатываний во время эксплуатации не замечено.
Тыльная поверхность часов покрашена в черный цвет. HUAWEI WATCH GT 6 не вызывали дискомфорта во время длительного ежедневного использования — 8-9 часов в день.
Комплектный ремешок мягкий и приятный. Его база выполнена из силикона, а в середине тканевая вставка. Получилось необычное решение. Порадовал механизм фиксации ремешков. Чтобы их отсоединить, нужно нажать небольшую кнопочку.
Часы хорошо сидят на руке. Размер можно обозначить оптимальным для мужской руки с разным объемом запястья. В целом обошлось без радикальных изменений, но гаджет по-прежнему радует качественными материалами и сборкой.
Дизайн HUAWEI WATCH GT 6 Pro универсален. В таких часах можно (и нужно) пойти на тренировку, а после и на встрече с партнерами будет не стыдно. Сборка и материалы качественные, а размер можно назвать оптимальным — часы одинаково хорошо выглядят на худом и крупном запястье.
Экран
HUAWEI WATCH GT 6 оснащаются 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 × 466 и плотностью пикселей 317 PPI. У него отличные углы обзора. Также в линейке есть модель часов в размере 41 мм, с которой вы можете познакомиться здесь.
Запаса яркости (3000 нит) хватает для любых условий. Есть функция всегда включенного экрана — она здесь называется заставка.
Настройки смарт-часов позволяют устанавливать время отключения дисплея, регулировать яркость вручную, а также включать функцию активации по касанию к экрану.
Дисплей HUAWEI WATCH GT 6 оставил приятные впечатления. Его качество на очень высоком уровне.
Функциональность
В качестве программной платформы HUAWEI WATCH GT 6 используется операционная система HarmonyOS 6.0.0. Часы могут работать со смартфонами на iOS, Android и HarmonyOS.
Основной набор функций не изменился в сравнении с прошлогодней моделью. HUAWEI WATCH GT 6 также позволяют принимать уведомления, измеряют пульс, уровень кислорода в крови, показатели стресса, температуру поверхности кожи и мониторят сон. Самостоятельно можно сделать анализ пульсовой волны и аритмии.
Для часов доступна загрузка офлайн-карт. Это удобная возможность для тренировок под открытым небом. Можно не брать с собой смартфон, поскольку навигация будет доступна на часах.
HUAWEI WATCH GT 6 позволяют устанавливать сторонние приложения. Для этого есть специальный раздел AppGallery. Каталог софта пока довольно скромный, но со временем он может пополниться полезными утилитами. Также стоит отметить, что ассортимент различается в зависимости от подключенного устройства — на айфоне доступных приложений меньше, чем на смартфоне Huawei. В каталоге появились приложения Ozon (можно выводить штрих-код для получения посылок на экран часов), потокового сервиса Звук (позволяет ставить лайки, переключаться между плейлистами и управлять воспроизведением) и 2ГИС.
А вот где с ассортиментом все в порядке, так это в каталоге циферблатов. Их реально очень много, в том числе бесплатных.
Автономность
Одно из весомых преимуществ смарт-часов HUAWEI — автономность. С ней стабильно все очень хорошо и новые WATCH GT 6 не станут исключением. Емкость аккумулятора составляет 867 мАч.
Производитель заявляет до 21 дня без подзарядки. Мне за пару недель тестирования удалось разрядить часы только до 40%, но надо понимать, что я не использовал гаджет для мониторинга сна. Заявленное время автономной работы версии 41 мм составляет до 14 дней.
Для зарядки используется комплектная бесконтактная платформа с проводом и разъемом USB-A.
Что в итоге
К выходу этого обзора стоимость HUAWEI WATCH GT 6 составляет 22 999 рублей. Прямо сейчас это одно из лучших предложений по оптимальному соотношению цены, дизайна, функциональности и автономности.
Что понравилось:
- Классический дизайн с обновленным безелем
- Новые яркие ремешки
- Хороший экран
- Поддержка iOS и Android
- Офлайн навигация
- Отличная автономность
- Огромный выбор циферблатов
Что не понравилось:
- Минорное обновление на фоне предыдущей версии
- Скромный каталог сторонних приложений
- Отсутствует версия со стальным ремешком