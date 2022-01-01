Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro

HUAWEI WATCH GT 6 Pro — топовая модель в линейке смарт-часов бренда. Производитель нащупал правильную формулу: классический дизайн, универсальность, самые необходимые функции для мониторинга активности и здоровья, а в качестве вишенки на торте выступает отличная автономность. Из года в год HUAWEI сохраняет свой подход, постепенно внося точечные улучшения.

К примеру, в этом году HUAWEI WATCH GT 6 Pro получили расширение функциональности для любителей велоспорта. Чем еще нас зацепили смарт-часы? Рассказываем в этом обзоре.

Технические характеристики Экран: 1,47 дюйма, AMOLED, разрешение 466 × 466

Операционная система: HarmonyOS 6.0

Накопитель: 64 ГБ

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 6.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC

Датчики: акселерометр, гироскоп, оптический пульсометр, датчик освещения, барометр, датчик температуры тела, датчик ЭКГ, датчик глубины, магнитометр

Защита: IP69K, водонепроницаемость 5 ATM

Материалы корпуса: титановый сплав

Габариты часов без ремешка: 45,6 × 45,6 × 11,3 мм

Вес часов без ремешка: 54,7 г

Дизайн и эргономика

HUAWEI WATCH GT 6 Pro сохранили свой узнаваемый силуэт. Круглый циферблат органично вписывается в восьмиугольный безель с временными насечками.

В качестве органов управления используется привычная пара из кнопки с вращающейся головкой и дополнительной клавишей, которая размещена чуть ниже и практически утоплена в корпус. Нажатие на головку открывает главное меню с приложениями, вращение используется для навигации по интерфейсу. На дополнительной клавише висит быстрый доступ к тренировкам.

Корпус часов изготавливается из титанового сплава, что дополнительно усиливает ощущение надежности на тактильном уровне. Тыльная сторона, на которой размещаются зарядка и сенсоры, выполнена из нанокристаллической керамики черного цвета. Часы отлично проявляют себя в контакте с кожей — дискомфорта не возникает даже во время длительного использования.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro получил степень защиты IP69K, а еще заявлено, что они выдерживают давление до 5 ATM. С часами вполне можно тренироваться в бассейне и нырять на глубину до 40 метров, если вы занимаетесь фридайвингом.

В этом году модель GT Pro вышла с тремя разными ремешками: черный из фторэластомера, титановый и коричневый плетеный. Если вас заинтересовал браслет «под корпус» из титана, то заранее закладывайте плюс 10 000 рублей к стоимости гаджета.

У нас же в обзоре вариант с коричневым плетеным ремешком. Смотрится он необычно за счет нетипичной комбинации фторэластомера и текстиля. HUAWEI в очередной раз демонстрирует свое умение взять все самое лучшее и совместить в своем продукте.

К слову, комплектный ремешок обеспечивает хорошую посадку. Кожа дышит и не преет. Порадовало крепление, которое открепляет ремешок от корпуса по нажатию кнопки.

Дизайн HUAWEI WATCH GT 6 Pro универсален. В таких часах можно (и нужно) пойти на тренировку, а после и на встрече с партнерами будет не стыдно. Сборка и материалы качественные, а размер можно назвать оптимальным — часы одинаково хорошо выглядят на худом и крупном запястье.

Экран

Здесь у нас AMOLED-дисплей с диагональю 1,47 дюйма. К слову, он слегка подрос по сравнению с предыдущей моделью, но эту разницу вы вряд ли сможете заметить невооруженным взглядом.

Также экран стал ярче. Показатель пиковой яркости составляет 3000 нит. Он отлично себя ведет под ярким солнцем. Впрочем, у меня в плане яркости и к предыдущей модели не возникало претензий.

Функциональность

В качестве операционной системы используется HarmonyOS 6.0. Внешне она не отличается от предыдущей версии, поэтому привыкать к интерфейсу заново не придется.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro поддерживают подключение к смартфонам на iOS, Android и EMUI. Базовая функциональность часов осталась без особых изменений: на месте подсчет шагов, измерения пульса, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль сна, измерения уровня стресса и температуры кожи. Также часы позволяют делать ЭКГ и проводить диагностику артериальной жесткости.

Основное нововведение, как упоминалось ранее, — улучшенная программа велотренировки. Новый алгоритм на основе показателей скорости, высоты над уровнем моря и уровня уклона теперь способен просчитывать мощность. Я далек от велоспорта, поэтому не могу объективно оценить нововведение.

А еще в смарт-часах появилась функция определения аварийных ситуаций во время поездок на велосипеде. В случае обнаружения падения запускается 15-секундный таймер, по истечении которого гаджет сделает звонок в экстренную службу. Однако для работы этой фишки к часам должен быть подключен смартфон.

К слову, если вы всерьез увлекаетесь велотренировками, то к часам по Bluetooth можно подключать внешние аксессуары, например, спидометр или датчик каденса. При таком раскладе HUAWEI WATCH GT 6 Pro имеют шансы стать вашим велокомпьютером.

Смарт-часы приучили нас к тому, что они постоянно находятся на коротком поводке у смартфона. HUAWEI WATCH GT 6 Pro стараются разрушать этот стереотип. В некоторых сценариях гаджет вполне может справляться самостоятельно без помощи «большого брата».

Напомню, в HUAWEI WATCH GT 6 Pro встроены модули навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC, Galileo и QZSS. Можно загрузить на гаджет офлайн-карты и использовать его в качестве наручного навигатора во время пробежек по переменной местности.



Также встроенный накопитель на 64 ГБ позволяет загружать музыку. Наушники можно подключить к часам напрямую и не отвлекаться на смартфон во время тренировок. Делается это по Bluetooth из приложения HUAWEI Здоровье, которое доступно на iOS и Android.

Есть возможность устанавливать на часы приложения от сторонних разработчиков. Для этого в приложении есть специальный раздел AppGallery. Впрочем, каталог стороннего ПО сейчас очень скромный. При сопряжении с айфоном я насчитал чуть более 12 приложений. Впрочем, в каталоге уже появились приложения Ozon (можно выводить штрих-код для получения посылок на экран часов), потокового сервиса Звук (позволяет ставить лайки, переключаться между плейлистами и управлять воспроизведением) и 2ГИС.



Балансирует набор сторонних приложений огромный выбор циферблатов. Здесь есть из чего выбирать: очень много как платных, так и бесплатных.

Автономность Переходим к главному преимуществу HUAWEI WATCH GT 6 Pro. Заявленное время автономной работы составляет 21 день без AOD.



В моем сценарии со включенным измерением пульса, уровня кислорода в крови, температуры кожи, сна и четырьмя тренировками спустя пять дней уровень заряда просел всего на 35%. Как по мне, получается очень хороший результат. По моим прогнозам, в подобном режиме можно вполне получить около двух недель без подзарядки.

Что в итоге

К выходу этого обзора стоимость HUAWEI WATCH GT 6 Pro составляет 29 999 рублей. Что можно сказать по результатам тестирования? Заметно, что производитель выбрал для себя формулу сочетания классического силуэта, широкого набора мониторинга показателей здоровья и активности, сохраняя при этом великолепные показатели автономности.



Из года в год эта формула получает правильные точечные улучшения: увеличивают экран и яркость, вносятся новые детали в дизайн. HUAWEI WATCH GT 6 Pro — это консервативный продукт для пользователей, которые уже полюбили смарт-часы бренда и не хотят тратить время на радикальные эксперименты.