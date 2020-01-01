Дизайн и сборка01
Прежде чем обратить внимание на производительность, отметим внешний вид устройства. С 2020 года все модели OMEN 15 перешли на более лаконичный и сдержанный дизайн. Таким образом это решение сразу прибавило OMEN 15 универсальности: ноутбуки стали уместно смотреться и в домашней, и в деловой обстановке.
Корпус ноутбука сочетает элементы из пластика и алюминия. В частности из металла выполнена внутренняя панель, переходящая в торцы. Именно она отвечает за общую жесткость конструкции и обрамляет порты. Крышка и дно корпуса пластиковые, но их качество нареканий не вызывает: ноутбук собран без щелей и люфтов.
Края корпуса OMEN 15 скошены вниз, так что со стороны он кажется довольно тонким. Реальная же толщина ноутбука составляет 2,3 см, что все еще неплохо для игрового ноутбука. По сути от геймерского устройства в дизайне остались только клавиатура с зональной RGB-подсветкой и массивное сетчатое окно в днище ноутбука, призванное обеспечить охлаждение самых горячих комплектующих. К ним и перейдем.
Игровые возможности02
Вычислительным сердцем конкретного OMEN 15 является Intel Core i7-10750H – 6-ядерный процессор 10-го поколения, который успел отлично зарекомендовать себя в премиальных игровых устройствах. В одноядерном режиме его пиковая частота достигает впечатляющих 5 ГГц, а крейсерская скорость в играх колеблется около 4.2 ГГц.
Из интересных особенностей стоит отметить функцию андервольтинга, которая прямо из коробки доступна в командном центре OMEN Gaming Hub. Это позволяет очень тонко настраивать энергопотребление и степень нагрева процессора.
Даже с максимальным питанием средняя температура ЦПУ в играх редко подскакивает выше 80 градусов. За это отвечает система охлаждения с двумя турбинными кулерами и пятью тепловыми трубками. При своей простоте, охлаждение OMEN 15 работает на удивление эффективно. Единственный нюанс – это заметный шум, который возникает при запуске “тяжелых” игр. Впрочем, тех кто играет в хороших наушниках, он не будет сильно беспокоить.
Наконец, главная изюминка данного OMEN 15 – это видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков. Так как видеочип мобильный, его стандартное энергопотребление ограничено планкой в 80W с возможностью увеличения до 100W через Dynamic Boost. Впрочем, этого более чем хватает, чтобы запускать игровые новинки на максимальных настройках графики.
Вот средние показатели FPS, которые тестовый образец обеспечивает в современных тайтлах:
- Red Dead Redemption 269
- Assasin’s Creed: Valhalla67
- Resident Evil: Village83
- Horizon Zero Dawn75
- Doom Eternal130
Качество изображения03
За картинку на данном OMEN 15 отвечает IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц, что гарантирует и сочность цветов, и плавность картинки, и хорошие углы обзора. Яркость экрана составляет 300 нит. Это даже чуть больше, чем обычно требуется для домашнего использования.
Также данная матрица имеет цветовой охват 98% sRGB, что пригодится тем, кто работает в творческом софте или просто хочет видеть в играх максимально плавные градиенты.
Качество звука04
Обозревая игровые ноутбуки, эту характеристику часто даже не упоминают. Подразумевается, что на хороший встроенный звук ноутбукам рассчитывать не приходится, а геймеры все равно будут играть в наушниках. Однако создатели OMEN 15 явно хотят делать не просто игровые, а универсальные устройства. Поэтому уже долгое время в ноутбуки бренда устанавливаются динамики, созданные в сотрудничестве с B&O – брендом премиальной аудиотехники.
Проще говоря, на OMEN 15 можно и музыку послушать, и кино посмотреть. Без зашкаливаний или дребезжания. Более того, из коробки на ноутбук установлено фирменное приложение, позволяющее подкрутить, басы, верхи и эквалайзер.
Разъемы и скрытые слоты05
Интерфейсами OMEN 15 оснащен максимально. Разъем Type-C здесь полноценный и включает, как Thunderbolt, так и DisplayPort. Все 3 порта USB Type-A представлены третьим поколением и передают по 5 Гбит/с. Для домашнего подключения к сети предусмотрен вход RJ-45, а HDMI и Mini DisplayPort позволят легко выводить картинку на ТВ, мониторы или проекторы. Создатели не стали пренебрегать даже слотом под SD-карты, которыми до сих пор пользуются разве что фотографы.
Здесь же скажем и о слотах, которые скрываются у OMEN 15 под капотом. В первую очередь это два разъема под SSD формата M.2. Один из них по умолчанию занят диском на 1 ТБ, а другой предоставляет простор для апгрейда. Кстати, OMEN 15 поддерживает объединение двух SSD в RAID-массив. То есть при желании можно подстраховаться и держать на втором диске полную копию системы. Или же в 2 раза увеличить скорость работы хранилища за счет одновременного чтения и записи данных с обоих накопителей.
Оперативную память тоже можно апгрейдить. Она здесь представлена двумя модулями SO-DIMM по 8 ГБ. Для игр этого более чем хватит, но те, кто собираются работать в требовательном профессиональном софте могут вставить в OMEN 15 вплоть до 128 ГБ оперативки.
Автономность и настройки энергопотребления06
Будучи игровым ноутбуком OMEN 15 не рассчитан на то, чтобы сопровождать вас с утра до вечера. Однако для своего класса заряд он держит неплохо: батареи на 71 Вт⋅ч хватает на 5-6 часов просмотра видео.
Причем ноутбук дает пользователю пару интересных способов растянуть время автономной работы. Об андервольтинге процессора мы уже говорили, однако сэкономить энергию можно и на видеокарте. Например, если вас ждет целый день офисной работы, то ноутбук позволяет не тратить лишнюю энергию на RTX 3070. В командном центре OMEN Gaming Hub видеокарту можно просто отключить. Тогда система целиком переключится на встроенную графику Intel – UHD Graphics 630.
Итог07
Пускай OMEN 15 и выглядит крайне сдержанно, этот ноутбук способен на многое. Помимо действительно мощной начинки, у него в рукаве есть ряд приятных особенностей, которые дают владельцу дополнительный уровень контроля над своим устройством. Ключевая черта OMEN 15 – это универсальность. Как по части дизайна, так и в области пользовательских возможностей.