Прежде чем обратить внимание на производительность, отметим внешний вид устройства. С 2020 года все модели OMEN 15 перешли на более лаконичный и сдержанный дизайн. Таким образом это решение сразу прибавило OMEN 15 универсальности: ноутбуки стали уместно смотреться и в домашней, и в деловой обстановке.

Корпус ноутбука сочетает элементы из пластика и алюминия. В частности из металла выполнена внутренняя панель, переходящая в торцы. Именно она отвечает за общую жесткость конструкции и обрамляет порты. Крышка и дно корпуса пластиковые, но их качество нареканий не вызывает: ноутбук собран без щелей и люфтов.

Края корпуса OMEN 15 скошены вниз, так что со стороны он кажется довольно тонким. Реальная же толщина ноутбука составляет 2,3 см, что все еще неплохо для игрового ноутбука. По сути от геймерского устройства в дизайне остались только клавиатура с зональной RGB-подсветкой и массивное сетчатое окно в днище ноутбука, призванное обеспечить охлаждение самых горячих комплектующих. К ним и перейдем.