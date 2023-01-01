Каким должен быть современный высокопроизводительный ноутбук: обзор HUAWEI MateBook 16s (2023)

Профессиональный экран
Сенсорный 2,5К-экран с диагональю 16-дюймов и очень тонкими рамками обеспечивает естественную цветопередачу на профессиональном уровне. Сертифицированная TÜV Rheinland точность цветопередачи с ΔE<1 позволяет воспроизводить естественные оттенки.Узнать подробности
Мощная производительность
Внутри лаконичного корпуса скрываются процессор Intel Core 13-го поколения i9-13900H с интегрированной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объемом 1 ТБ. Мощная начинка подкреплена интеллектуальными функциями и технологией умной оптимизации Super Turbo.Узнать подробности
Лаконичный дизайн
Сдержанный компактный силуэт в цвете «Космический серый». Анодная обработка поверхности повышает прочность корпуса и делает устройство более устойчивым к грязи и износу. Толщина ноутбука составляет всего 17,8 мм, а вес — 1,99 кг.Узнать подробности
Достойная автономность
Длительное время автономной работы обеспечивает батарея 84 Вт·ч. Благодаря комплектному адаптеру мощностью 135 Вт жить возле розетки не придется.Узнать подробности
Профессиональный экран
Сенсорный 2,5К-экран с диагональю 16-дюймов и очень тонкими рамками обеспечивает естественную цветопередачу на профессиональном уровне. Сертифицированная TÜV Rheinland точность цветопередачи с ΔE<1 позволяет воспроизводить естественные оттенки.Узнать подробности
Мощная производительность
Внутри лаконичного корпуса скрываются процессор Intel Core 13-го поколения i9-13900H с интегрированной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объемом 1 ТБ. Мощная начинка подкреплена интеллектуальными функциями и технологией умной оптимизации Super Turbo.Узнать подробности
Лаконичный дизайн
Сдержанный компактный силуэт в цвете «Космический серый». Анодная обработка поверхности повышает прочность корпуса и делает устройство более устойчивым к грязи и износу. Толщина ноутбука составляет всего 17,8 мм, а вес — 1,99 кг.Узнать подробности
Достойная автономность
Длительное время автономной работы обеспечивает батарея 84 Вт·ч. Благодаря комплектному адаптеру мощностью 135 Вт жить возле розетки не придется.Узнать подробности