Каким должен быть современный высокопроизводительный ноутбук: обзор HUAWEI MateBook 16s (2023)

Профессиональный экран Сенсорный 2,5К-экран с диагональю 16-дюймов и очень тонкими рамками обеспечивает естественную цветопередачу на профессиональном уровне. Сертифицированная TÜV Rheinland точность цветопередачи с ΔE<1 позволяет воспроизводить естественные оттенки. Узнать подробности

Мощная производительность Внутри лаконичного корпуса скрываются процессор Intel Core 13-го поколения i9-13900H с интегрированной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель объемом 1 ТБ. Мощная начинка подкреплена интеллектуальными функциями и технологией умной оптимизации Super Turbo. Узнать подробности

Лаконичный дизайн Сдержанный компактный силуэт в цвете «Космический серый». Анодная обработка поверхности повышает прочность корпуса и делает устройство более устойчивым к грязи и износу. Толщина ноутбука составляет всего 17,8 мм, а вес — 1,99 кг. Узнать подробности