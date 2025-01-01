Вместе с планшетом HUAWEI MatePad 12 X нам удалось протестировать стилус HUAWEI M-Pencil Pro. Однако этому профессиональному инструменту мы уделили слишком мало внимания в основном обзоре. Исправляемся и знакомимся с гаджетом подробнее.
HUAWEI M-Pencil Pro поставляется в коробке-пенале фирменного белого цвета. Внутри: сам стилус, несколько сменных наконечников-перьев, а также немного документации.
M-Pencil Pro выглядит лаконично — настоящий профессиональный инструмент без каких-либо ненужных деталей. По материалам здесь металл и матовое покрытие. В отличие от прошлых поколений, в «прошке» появилась боковая кнопка на торце. Визуально отличить Pro от предыдущих M-Pencil без сравнения лоб в лоб вряд ли получится.
Стилус достаточно «тяжёлый» по ощущениям — это плюс для тех, кто любит солидный инструмент: он
солидно лежит в руке, меньше «прыгает» при штрихах. Форма цилиндрическая, но с небольшими
«приподнятыми» зонами на гранях, чтобы он не катился с наклонной поверхности.
HUAWEI заявляет до 16 384 уровней чувствительности к нажатию, а также поддержку силы до 500 грамм (диапазон усилий), благодаря чему меняется толщина линии в зависимости от усилия. В связке с совместимым экраном это даёт органичный отклик — мягкая штриховка, контрастные нажатия и плавная градация при рисовании.
В M-Pencil Pro добавлены несколько «фишек», которых не было у базовых моделей:
Эти функции превращают стилус в инструмент с несколькими степенями свободы: не только «давишь — толще», но и «вращаешь/жмёшь — меняешь параметры».
Важно понимать: M-Pencil Pro — это не самостоятельный аксессуар, а экосистемный компонент для связки с планшетом и фирменным софтом бренда. Наилучший результат он даёт с актуальными моделями HUAWEI (первым официально поддерживаемым планшетом стал MatePad 12 X 2025 года), а у старых планшетов или сторонних устройств часть возможностей (вибрация, настройки сжатия, жесты) может быть недоступна.
Время автономной работы не критично, а подзарядка от планшета занимает считанные минуты и обеспечивает часы работы. Это удобно: не нужно долго ждать, чтобы продолжить работу. Конструкция предполагает возможность примагничиваться к грани планшета и автоматическую синхронизацию при соприкосновении.
M-Pencil Pro — отличный выбор для тех, кто уже в экосистеме Huawei или планирует начать её использовать. Вот что можно получить с этим аксессуаром:
Если рисуешь профессионально и хочешь гибкости в ощущениях пера — M-Pencil Pro даёт дополнительные инструменты по сравнению с «простыми» стилусами. Впрочем, максимально он раскрывается именно в связке с планшетом HUAWEI.
