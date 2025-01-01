Вместе с планшетом HUAWEI MatePad 12 X нам удалось протестировать стилус HUAWEI M-Pencil Pro. Однако этому профессиональному инструменту мы уделили слишком мало внимания в основном обзоре. Исправляемся и знакомимся с гаджетом подробнее.

Комплектация и дизайн HUAWEI M-Pencil Pro поставляется в коробке-пенале фирменного белого цвета. Внутри: сам стилус, несколько сменных наконечников-перьев, а также немного документации. M-Pencil Pro выглядит лаконично — настоящий профессиональный инструмент без каких-либо ненужных деталей. По материалам здесь металл и матовое покрытие. В отличие от прошлых поколений, в «прошке» появилась боковая кнопка на торце. Визуально отличить Pro от предыдущих M-Pencil без сравнения лоб в лоб вряд ли получится.

Эргономика Стилус достаточно «тяжёлый» по ощущениям — это плюс для тех, кто любит солидный инструмент: он солидно лежит в руке, меньше «прыгает» при штрихах. Форма цилиндрическая, но с небольшими «приподнятыми» зонами на гранях, чтобы он не катился с наклонной поверхности.

HUAWEI заявляет до 16 384 уровней чувствительности к нажатию, а также поддержку силы до 500 грамм (диапазон усилий), благодаря чему меняется толщина линии в зависимости от усилия. В связке с совместимым экраном это даёт органичный отклик — мягкая штриховка, контрастные нажатия и плавная градация при рисовании.

Умные функции В M-Pencil Pro добавлены несколько «фишек», которых не было у базовых моделей: Боковая кнопка — настраиваемая, может вызывать приложение или выполнять действие в программах.

Вибромотор и тактильная обратная связь — при работе стилус даёт короткую вибро-отдачу, что усиливает ощущение рукописного ввода в сочетании с реальными материалами.

Поддержка сжатия и степеней сжатия — в настройках можно регулировать поведение при «сжатии» стилуса, это особенно полезно в графическом приложении GoPaint.

Жест поворота — в приложении GoPaint (и, возможно, в других программах) поворот стилуса можно привязать к контролю толщины штриха или деформации кисти.

Эти функции превращают стилус в инструмент с несколькими степенями свободы: не только «давишь — толще», но и «вращаешь/жмёшь — меняешь параметры».

Совместимость Важно понимать: M-Pencil Pro — это не самостоятельный аксессуар, а экосистемный компонент для связки с планшетом и фирменным софтом бренда. Наилучший результат он даёт с актуальными моделями HUAWEI (первым официально поддерживаемым планшетом стал MatePad 12 X 2025 года), а у старых планшетов или сторонних устройств часть возможностей (вибрация, настройки сжатия, жесты) может быть недоступна.

Автономная работа Время автономной работы не критично, а подзарядка от планшета занимает считанные минуты и обеспечивает часы работы. Это удобно: не нужно долго ждать, чтобы продолжить работу. Конструкция предполагает возможность примагничиваться к грани планшета и автоматическую синхронизацию при соприкосновении.

Рисование, письмо, наброски Для рисования: прозрачный наконечник даёт ощущение карандаша, высокая чувствительность и низкая задержка делают штрих «плавным», хорошо читаются мягкие переходы и штриховка.

Для письма и набросков: перо ловит почерк даже в мелком масштабе; распознавание рисованного текста работает быстро и поддерживает русский язык в фирменном софте. Наконечники для письма дают ощущения реальной ручки и меньшую вибрацию при касании.

Приложения: GoPaint демонстрирует выверенную связку стилуса и софта (жест поворота, управление кистью).