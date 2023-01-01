Встречайте, MacBook Pro 16 на процессоре M2 Max!

Красавец, надежный инструмент, создатель контента и просто мощнейший ноутбук.

Всё это о 16-дюймовом MacBook Pro с топовым процессором M2 Max, который стал мощнее и эффективнее. Он обеспечивает невероятную производительность в тяжелых задачах и достойные показатели автономности. Наши друзья из Big Geek помогли нам раздобыть ноутбук на обзор. У них в магазине вы сможете приобрести такой же, а по промокоду iGuides получить небольшую скидку.

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