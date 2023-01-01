Встречайте, MacBook Pro 16 на процессоре M2 Max!

На момент публикации 16-дюймовый MacBook Pro 2023 года с
процессором M2 Max — самое мощное устройство в линейке
ноутбуков Apple. В среднем новый чип прибавил примерно
20-25% в плане производительности, а энергоэффективность
осталась на прежнем уровне. Самое интересное — мощность
MacBook Pro отлично раскрывается вне зависимости от
питания. Ноутбук демонстрирует высокие показатели как
при работе от адаптера, так и от батареи.
MacBook Pro 2023 — это бескомпромиссный рабочий
инструмент с огромным запасом мощности на длительную
перспективу. У него превосходная сборка с качественными
материалами, вневременной дизайн, удобные устройства
ввода, топовый экран и достойное звучание. В этой
гигантской бочке мёда не обошлось без ложечки дёгтя —
конечная стоимость ноутбука.
Для кого же 16-дюймовый MacBook Pro 2023 года?
Учитывая его внушительный набор преимуществ и
соответствующий ценник, приобретать такой ноутбук для
будничных задач (общение в мессенджерах, просмотр
интернета и развлечения) — бестолковая трата. Для таких
целей в модельном ряду ноутбуков Apple имеются наиболее
подходящие устройства. В обзоре неоднократно
упоминалось, что MacBook Pro — рабочий инструмент,
осознанный выбор профессионалов в сфере создания
контента (фото, видео, аудио, 3D-моделирование и
прочее). Несмотря на свои габариты, MacBook Pro остается
мобильной станцией для работы, а значит будет
востребован для людей, которым нужен большой экран без
привязки к рабочему столу.