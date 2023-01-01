Встречайте, MacBook Pro 16 на процессоре M2 Max!
Красавец, надежный инструмент, создатель контента и просто мощнейший ноутбук.

Всё это о 16-дюймовом MacBook Pro с топовым процессором M2 Max, который стал мощнее и эффективнее. Он обеспечивает невероятную производительность в тяжелых задачах и достойные показатели автономности. Наши друзья из Big Geek помогли нам раздобыть ноутбук на обзор. У них в магазине вы сможете приобрести такой же, а по промокоду iGuides получить небольшую скидку.

А теперь обо всем по порядку и с подробностями. Для удобной навигации по обзору используйте док со значками.

Дизайн

Дизайн MacBook Pro — это уже нео-классика. Форма достигла совершенства, Apple от поколения к поколению её буквально возводит в абсолют, слегка подправляя детали. Силуэт MacBook — эталон, именно так должны выглядеть и ощущаться ноутбуки. В конструкции нет ничего лишнего, только акцент на самых важных вещах в корпусе с качественной сборкой и лучшими материалами.

У нас в обзоре самый главный MacBook Pro 2023 года с диагональю 16 дюймов. Он большой. Впрочем, он всё ещё не выглядит громоздким для своего класса. Вес ноутбука составляет 2,16 кг при габаритах 1,68 × 35,57 × 24,81 см. Устройство без проблем помещается в мой повседневный рюкзак, но значительно прибавляет в весе по сравнению с моим MacBook Air 2022.

Наш тестовый MacBook Pro в цвете «космический серый». На мой взгляд, это одна из самых удачных расцветок Apple — она практически не собирает следов от рук и смотрится не так скучно, как серебристая.

MacBook Pro — это полноценная мобильная рабочая станция с достойным набором портов. На левой грани устройства размещены MagSafe, 2 USB-C 4.0 (Thunderbolt 4 40 Гбит, DisplayPort, Power Delivery) и 3,5 мм разъем для подключения проводной гарнитуры или микрофона. На правой — слот для карт памяти, USB-C 4.0 (Thunderbolt 4, DisplayPort, Power Delivery) и HDMI 2.1. Необходимость в USB-хабе не возникает. К счастью, в Apple поняли, что в рабочих станциях пользователям необходимо достаточное количество разъемов и прекратили свои эксперименты по их сокращению.

На нижней поверхности всё по классике — гравировка MacBook Pro и четыре противоскользящие ножки по углам.

Устройства ввода
и акустика

Крышка ноутбука, как обычно, без затруднений открывается одной рукой. А вы что думали? Это же Apple приучила нас к этой особенности — без неё сложно себе представить MacBook.

Под крышкой нас встречает полноразмерная клавиатура и огромный тачпад. Они не получили каких-либо существенных изменений по сравнению с моделью предыдущего поколения — это всё те же эталонные устройства ввода. Размер клавиш и расстояние между ними оптимальны, а еще у них тактильно приятный ход. Пальцы бегают по клавиатуре в своей привычной скорости. Подсветка клавиш по-прежнему лучшая в своем классе — у неё много уровней яркости, а еще она подстраивается автоматически с помощью датчика окружающего освещения.

Тачпад MacBook Pro — лучший. В устройствах других производителей вы такой же не встретите, можно даже не тратить время на поиски. Как упоминалось выше, у него очень большая площадь, которая не ограничивает ваши жесты, будь то будничная навигация по браузеру или управление большим проектом с множеством дорожек в Final Cut.

В правом верхнем углу над клавишей backspace расположился сканер отпечатка пальца Touch ID. Срабатывает отлично и за время тестирования не вызвал нареканий.

По бокам от клавиатурного блока расположены динамики. Акустическая система — еще одно ультимативное преимущество MacBook Pro. В плане звучания он оставляет предполагаемых соперников позади. Система представлена шестью динамиками. Есть поддержка технологий объемного звучания Dolby Atmos и Spatial Audio. MacBook Pro выдает очень качественные и оформленные басы со сбалансированными средними и высокими частотами. Со встроенной акустикой такого уровня можно вполне обходится без каких-либо внешних решений. Встроенные динамики отлично себя показывают в воспроизведении музыки, а также в играх и при просмотре фильмов.

Экран

Диагональ дисплея MacBook Pro составляет 16,2 дюйма — это Liquid Retina XDR с разрешением 3456 × 2234 и плотностью 254 ppi. Что еще нужно знать: показатель контрастности 1 000 000:1, пиковая яркость 1600 нит и частота обновления 120 Гц.

По бокам и сверху дисплея очень тонкие рамки. Сверху по центру имеется вырез — там скрывается веб-камера. Качество цветопередачи отличное — картинка яркая и в меру насыщенная, но в то же время естественная. Запаса яркости хватает для любых сценариев применения, будь то работа из дома или на открытом воздухе под прямыми лучами солнца. Углы обзора отменные — изображение сохраняет свои качества даже при сильных отклонениях экрана.

Производительность

За производительность в нашем тестовом MacBook Pro отвечают процессор M2 Max, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 1 ТБ. Весь этот набор обеспечивает колоссальный запас мощности, ну а теперь обо всем по порядку.

Мы протестировали быстродействие накопителя в AmorphusDiskMark, а также мощность процессора и графики в Geekbench, Crossmark и GFXBench. С полученными результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.

MacBook Pro работает тихо даже на пиковых нагрузках. Напомню, за охлаждение в нем отвечает система из большой теплотрубки и двух вентиляторов. В повседневных задачах (10-15 вкладок в Chrome, общение в мессенджерах, пакетная обработка фотографий, текстовый редактор и фоновое прослушивание музыки) мне так и не удалось услышать её работу. Вентиляторы подключаются, как правило, при сильной нагрузке на графику — тяжелые игры и запуск тестового 4K-проекта из 14 дорожек в Final Cut. Впрочем, даже при таком раскладе система охлаждения работает тихо и не ревет как взлетающий самолет.

Во время тестирования ярко выраженных проблем с перегревом не выявлено. На пиковой нагрузке корпус ближе к центру становится теплее, но это не вызывает какого-либо дискомфорта.

Также я протестировал MacBook Pro в играх — выбор не большой, использовалась нативная Resident Evil Village. Она спокойно запускается и шустро работает на максималках в разрешении 1080p. Ноутбук стабильно выдает 110-140 FPS. Даже во время длительной игровой сессии частота не провисает.

Автономность

Apple заявляет, что 16-дюймовый MacBook Pro 2023 способен проработать до 22 часов без подзарядки. На деле, как и всегда, этот показатель будет сильно зависеть от сценариев применения. В среднем заявленное время практически полностью вписывается в мои повседневные задачи — ноутбук выдает 19-22 часа. Стоит подключить игры, активную работу с графикой (к примеру, монтаж видео) и этот результат начинает просаживаться.

Комплектный адаптер способен зарядить ноутбук от 0 до 100 процентов примерно за 95 минут.

Впечатления

На момент публикации 16-дюймовый MacBook Pro 2023 года с процессором M2 Max — самое мощное устройство в линейке ноутбуков Apple. В среднем новый чип прибавил примерно 20-25% в плане производительности, а энергоэффективность осталась на прежнем уровне. Самое интересное — мощность MacBook Pro отлично раскрывается вне зависимости от питания. Ноутбук демонстрирует высокие показатели как при работе от адаптера, так и от батареи.

MacBook Pro 2023 — это бескомпромиссный рабочий инструмент с огромным запасом мощности на длительную перспективу. У него превосходная сборка с качественными материалами, вневременной дизайн, удобные устройства ввода, топовый экран и достойное звучание. В этой гигантской бочке мёда не обошлось без ложечки дёгтя — конечная стоимость ноутбука.

Для кого же 16-дюймовый MacBook Pro 2023 года?

Учитывая его внушительный набор преимуществ и соответствующий ценник, приобретать такой ноутбук для будничных задач (общение в мессенджерах, просмотр интернета и развлечения) — бестолковая трата. Для таких целей в модельном ряду ноутбуков Apple имеются наиболее подходящие устройства. В обзоре неоднократно упоминалось, что MacBook Pro — рабочий инструмент, осознанный выбор профессионалов в сфере создания контента (фото, видео, аудио, 3D-моделирование и прочее). Несмотря на свои габариты, MacBook Pro остается мобильной станцией для работы, а значит будет востребован для людей, которым нужен большой экран без привязки к рабочему столу.