Поехать на общественном транспорте или вызвать такси? А по пути сыграть на смартфоне или посмотреть лекцию о машинном обучении? Пойти ли на обеде в столовую, а может, не выключаться из рабочего процесса и наградить себя за продуктивность доставкой из любимого ресторана? Зайти после работы в супермаркет или заказать продукты на дом. Потратить свободное время на жаркие сетевые баталии или провести вдумчивый вечер на онлайн курсах?

Всего три-четыре года назад мало для кого такие вопросы были повседневными. Доставка продуктов была дорогой и долгой, в отсутствие выделенных полос такси стабильно торчали во всех подряд пробках, не каждый ресторан хотел платить штатным курьерам, образование через интернет не всегда приносило пользу — и так об актуальных и востребованных сейчас сервисах можно продолжать очень долго. Многострадальный 2020 год все изменил. Мы стали пытаться сохранять прежний комфорт и привычки, избегая посещений людных мест — и это дало мощнейщую платформу для роста суперприложений и экосистем сервисов, а одна из крупнейших — у Mail.ru Group.

Впрочем, новая реальность — это не про отказ от привычного. Всегда нужно искать баланс в использовании новых сервисов, чтобы они помогали экономить время, деньги и снижали уровень стресса. А попробовать это можно в нашей игре. Правила простые. Ты — житель мегаполиса. Молодой, успешный, активно строишь карьеру, неплохо разбираешься в технологиях и пытаешься искать правильный баланс между работой, отдыхом и личностным ростом. Попробуй несколько дней продержаться в таком ритме, правильно распределяя три виртуальные валюты: время, деньги и уровень счастья.